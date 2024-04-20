سحب وأمطار.. تفاصيل حالة الطقس بالإمارات اليوم السبت

توقع المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن يكون الطقس اليوم السبت، صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية على الجبال بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار، ورطب ليلاً حتى صباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.

رياح جنوبية شرقية

وذكر المركز، تكون الرياح تكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س، والبحر في الخليج العربي يكون خفيف الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 10:43 والمد الثاني عند الساعة 00:14، والجزر الأول عند الساعة 17:22.

موج بحر عمان

وتابع، بحر عمان فيكون أيضاً خفيف الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 20:08، الجزر الأول عند الساعة 14:00 والجزر الثاني عند الساعة 02:34

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى في المدن كالاتي:

أبو ظبي 32 21

دبي 31 23

الشارقة 30 20

عجمان 29 22

أم القيوين 29 20

رأس الخيمة 31 19

الفجيرة 30 23

العين 32 21

ليوا 34 21

الرويس 34 23

السلع 35 23

دلما 32 19

أبو موسى 25 24

نصائح للمواطنين

ونصح المواطنين بضرورة توخي الحذر عند القيادة على الطرقات خلال فترات هطول الأمطار، واتباع تعليمات السلامة من الجهات المختصة في حال حدوث أي تغيرات مفاجئة في الأحوال الجوية، والتأكد من تحديث توقعات الطقس بشكل دوري.