الإمارات تدعو إلى ضبط النفس وتجنيب المنطقة التصعيد

أعربت الإمارات عن "قلقها البالغ" من استمرار التوتر في المنطقة، ودعت إلى "عدم اتخاذ خطوات تفاقم التصعيد" في المنطقة، بعد تقارير أفادت باستهداف إسرائيل لمواقع في عمق إيران فجر اليوم.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان اليوم الجمعة، إن "دولة الإمارات تدعو إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، لتجنب التداعيات الخطيرة وانجراف المنطقة إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار".

ودعت الوزارة إلى "ضرورة إيجاد معالجة جذرية للصراعات والأزمات القائمة في المنطقة وخفض التوترات فيها، وحل الخلافات بالحوار وعبر القنوات الدبلوماسية، وإلى التمسك بسيادة القانون واحترام ميثاق الأمم المتحدة".

وجددت الوزارة مطالبتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى "الاضطلاع بمسؤولياتهما بتعزيز الأمن والسلم الدوليين عبر حل القضايا والصراعات المزمنة في المنطقة والتي باتت تهدد الأمن والاستقرار العالميين".

وصباح اليوم الجمعة، ذكرت وسائل إعلام غربية أن الجيش الإسرائيلي قصف مواقع في إيران. من جانبها، أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات قرب مطار أصفهان، فيما نفى مسؤولون إيرانيون وقوع أي هجوم صاروخي مؤكدين أن دوي الانفجارات في أصفهان كان نتيجة تفعيل نظام الدفاع الجوي الإيراني.

إيران: المنشآت النووية في أصفهان تتمتع بأمن تام

أظهرت التحقيقات الميدانية في مدينة أصفهان أن المنشآت المهمة في هذه المحافظة، خصوصًا المنشآت النووية، تتمتع بأمن تام، ولم يتم الإبلاغ عن أي حوادث فيها.

وبعد تفعيل الدفاعات الجوية في بعض أجزاء إيران للتعامل مع بعض الأهداف المحتملة، تشير تقارير مراسلي وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية "إرنا" من جميع أنحاء البلاد إلى أنه حتى الآن لم ترد تقارير عن وقوع إصابات، أو انفجارات واسعة النطاق تسببت بأي تهديدات جوية.

من ناحية أخرى، أظهرت التحقيقات الميدانية في مدينة أصفهان وسط البلاد، أن المنشآت المهمة في هذه المحافظة، وخاصة المنشآت النووية، آمنة تماما ولم يتم الإبلاغ عن أي حوادث فيها.

وتشير الصور التي سجلت إلى نشاط الدفاعات الجوية في بعض أنحاء البلاد، وتصديها للمسيرات بمضادات أرضية على ارتفاع منخفض جدًا وليس بأنظمة دفاع صاروخية.

كما أن نشاط الدفاعات الجوية طبيعي تمامًا وفي حالة تأهب بنسبة 100%.

ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن إطلاق أنظمة دفاع صاروخية.