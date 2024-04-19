حازم سويد مصري ينقذ عائلة من الغرق في الإمارات.. ووزيرة الهجرة: شجاعة نفخر بها

شهامة المصريين في الخارج لا تنتهي، ويومًا بعد يوم، يؤكدون للعالم أصالة معدنهم وشجعاتهم الملحوظة، أخرها ما فعله مدير بنك مصر بفرع الإمارات، بعد إنقاذه لعائلة من الغرق في أسوأ موجة طقس تتعرض لها الدولة العربية الشقيقة قبل أن تتعافى من أعنف فيضانات منذ 75 عاماً

وبدورها نشرت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، على صفحتها الرسمية منشور تؤكد به عن فخرها وسعادتها بالمصريين الشجعان وما يفعلونه من مواقف بطولية ترفع إسموطنهم عاليًا بين دول العالم.

وقالت وزيرة الهجرة عبر منشورها:" المصريين الجدعان سبب فخر دائم في الخارج والداخل.. سعداء بما قام به المحاسب حازم سويد، رئيس المخاطر التشغيلية ببنك مصر فرع الإمارات العربية المتحدة، من جهود خلال الأمطار الغزيرة التي هطلت على الإمارات الشقيقة، حيث ساهم ببطولة وشجاعة في إنقاذ عائله من الغرق".

وتابعت وزيرة الهجرة عبر منشورها:"هذا ليس بغريب على شجاعة أبناء مصر وشهامتهم".

وكانت قد أكدت وزارة الداخلية بالإمارات أن جهود فرق العمل الميدانية عملت بصورة وقائية لإنقاذ الأرواح والممتلكات، وقد ظهر في أحد الفيديوهات المتداولة قيام حازم سويد – رئيس المخاطر التشغيلية ببنك مصر فرع الإمارات العربية المتحدة بعمل بطولي ساهم في إنقاذ عائلة من الغرق.

وقد قام المركز الرئيسي لبنك مصر بالقاهرة بتكريمه والاحتفاء به، مع تقديم كامل الشكر من الإدارة العليا بالبنك.

واجتاحت عاصفة عاتية الإمارات وعُمان هذا الأسبوع متسببة في هطول أمطار غزيرة بشكل قياسي، غمرت الطرق السريعة والمنازل وعطلت حركة المرور وحاصرت الناس في بيوتهم.

وأكدت وزارة الداخلية بالإمارات أن جهود فرق العمل الميدانية عملت بصورة وقائية لإنقاذ الأرواح والممتلكات.

وتواصلت “بوابة الوفد”، مع المستشار الدكتور شعبان رأفت عبد اللطيف، رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج فرع دولة الامارات، والذي بدوره أكد أن الجالية المصرية في الامارات بخير، ولا يوجد داعي للقلق، لأن الدولة الاماراتية تقوم بجميع الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المواطنين.

وأضاف “ عبد اللطيف”، في تصريحات خاصة للوفد، أن من ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة هى مباشرة الأعمال عن بعد ( أون لاين ) وكذلك الدراسة في المدارس والجامعات.

وأشار أنه مازالت الجهود مستمرة لتقديم الإغاثة في مختلف المناطق بالامارات للمواطنين والمقيمين على حد سواء .

وقد ضربت موجة الطقس العنيفة الإمارات، مما أدى إلى دعوة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات، لنصح المواطنين بالبقاء في المنازل أثناء الحالة الجوية وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى.