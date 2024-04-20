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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة يونيون برلين وبايرن ميونخ والقنوات الناقلة

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

فشل بايرن ميونخ في تحقيق لقب الدوري الألماني لهذا الموسم، بعدما نجح باير ليفركوزن في التتويج باللقب لأول مرة في تاريخه تحت قيادة المدرب الإسباني تشابي ألونسو.

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وتعد المرة الأولى التي خسر فيها بايرن ميونخ لقب الدوري الالماني منذ عام 2013، حيث كان الفريق البفاري مُسيطر على البطولة.
ويلتقي بايرن ميونخ بنظيره يونيون برلين، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثون من عمر الدوري الألماني لهذا الموسم.

موعد مباراة يونيون برلين وبايرن ميونخ

تنطلق مواجهة نظيره يونيون برلين أمام بايرن ميونخ في تمام السادسة والنصف من مساء اليوم السبت، في المباراة التي يشهدها ملعب ألتي فورستري.

القنوات الناقلة لمباراة يونيون برلين وبايرن ميونخ

تُنقل مواجهة يونيون برلين وبايرن ميونخ عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والحاصلة على حقوق بث البطولة منذ عدة سنوات ماضية.

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