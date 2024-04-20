ضبط 2000 لتر سولار وبنزين في حملة تموينية بالبحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب محمد عبد العال - مدير المديرية، وسمير البلكيمي وكيل المديرية رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة، حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت عن ضبط مخبز قام بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 22 جرام بالرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقه لمدة شهر و ضبط 5 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و مخبزين تصرفا فى 427 شيكارة دقيق بلدى مدعم و 3 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و مخبزين لعدم الإعلان عن الأسعار، و ضبط 1010لتر سولار لبيعهم بأزيد من السعر الرسمي و 5 شكائر أسمنت مجهوله المصدر و مستودع بوتاجاز لعدم الاعلان عن الاسعار .

وبحملة مماثلة بمركز دمنهور تم ضبط 600 صفيحة جبنة بإجمالى 12طن مجهول المصدر و 10 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و 4 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و 3 مخابز لتوقفهم عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهرى كما تم تحرير 8 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ووزن وقطر الرغيف.

وبمركزى إيتاى البارود وبدر تم ضبط كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية و 700 عبوة عصائر منتهية الصلاحية و مستودع غاز تصرف فى 1000 اسطوانة غاز منزلية، كما تم تحرير 4 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي و 20 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

كما تم ضبط 2000 لتر سولار وبنزين تم تجميعهم داخل عهده باطنية غير مرخصة و 500 كجم أسمدة ومبيدات زراعية منتهية الصلاحية.

أما بمركز المحمودية تم ضبط 7 مخابز لإنتاجهم خبر ناقص الوزن ومخبزين قاما بإنتاج خبر غير مطابق للمواصفات و3 مخابز لعدم الاعلان عن مواعيد التشغيل ووزن الرغيف ومخبزين لعدم نظافة أدوات العجين.

وبمركز شبراخيت تم ضبط 3 مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن و 4 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات و 4 مخابز لعدم الاعلان عن مواعيد التشغيل وكذلك وزن وقطر الرغيف كما تم تحرير 3 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين و3 محاضر لعدم وجود بون صرف خبز للمواطنين

كما تمكنت إدارة تموين وادى النطرون من ضبط 500 كجم أسمدة ومبيدات زراعية منتهية الصلاحية و2000 لتر سولار وبنزين تم تجميعهم داخل عهده باطنية غير مرخصة بغرض البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

يأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة ، وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.