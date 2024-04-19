بركات: مازيمبي فريق عشوائي.. والأهلي المرشح الأول للفوز بدوري أبطال إفريقيا

أكد محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن الأحمر هو المرشح الأول للتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك قبل مواجهة مازيمبي الكونغولي.

وقال محمد بركات في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مازيمبي فريق قوي، وملعبه من الملاعب الصعبة، فأرضية الملعب من النجيل الصناعي، بالإضافة إلى الحرارة والرطبة، وجميع هذه الأمور في صالح مازيمبي".

وأضاف: "مازيمبي فريق عشوائي لكنه يستطيع تحقيق الفوز، كما أنه لا يوجد فريق مصري سبق له تحقيق الفوز على ملعب مازيمبي في لوبومباتشي".

وتابع: "الأهلي ومازيمبي مباراة من ذهاب وعودة، وعلى النادي الأهلي النظر للتأهل إلى الدور النهائي من مجموع المباراتين".

وأكمل: "الأهلي هو المرشح الأول للجميع للفوز بهذه البطولة، فهو صاحب الزعامة والريادة، وإن شاء الله سيتمكن من التأهل للنهائي والتتويج باللقب".

وأتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "الأهلي سبق له تحقيق الفوز على سيمبا في ملعبه لأول مرة، وهذا يعود لتركيز اللاعبين، وبالتأكيد كولر بدأ التركيز على مواجهة مازيمبي بعد مباراة مازيمبي الماضية".