لا يوجد نظام غذائي يحمي الإنسان من خرف الشيخوخة

ولم يتمكن العلماء من الحصول على دليل قاطع على أن النظام الغذائي الصحي يحمي الإنسان من خرف الشيخوخة وبالتالي، لا تزال البشرية تفتقر إلى وسيلة موثوقة للوقاية من أحد أكثر الأمراض المستعصية شيوعًا.

قال المستشارون العلميون للحكومة البريطانية إنه لا يوجد دليل قاطع على أن اتباع نظام غذائي صحي يحمي من الخرف ووفقا لهم، ليس لدى العلماء أي دليل مقنع على أن أي مغذيات أو مكملات محددة توفر الوقاية من أمراض الدماغ غير القابلة للشفاء، وقام الخبراء بتحليل العشرات من الدراسات السريرية التي بحثت دور الأنواع المختلفة من الأنظمة الغذائية والمكملات الغذائية.

وخلصت بعض هذه الدراسات إلى أن اتباع نظام غذائي متوسطي غني بالأسماك والخضروات والفواكه يقلل من خطر الإصابة بالخرف ولكن الأدلة كانت قائمة على الملاحظة ولم تظهر أن اتباع نظام غذائي صحي كان مسؤولا عن انخفاض معدلات الإصابة بالأمراض.

من الممكن أن يكون لدى أتباع النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط عادات أخرى تعزز الصحة، مثل المستويات العالية من النشاط البدني، والتي قد تؤثر على حماية الدماغ ضد الخرف كما خلص الباحثون سابقًا إلى أن أحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين ب توفر الحماية ضد مرض الزهايمر ولكن الآن يقول العلماء أنه لا يوجد دليل على ذلك في الواقع.

على الرغم من عدم وجود دليل مقنع يدعم اتباع أنظمة غذائية محددة في الوقاية من الخرف، يؤكد الخبراء أن اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن أمر بالغ الأهمية لتحقيق وزن صحي والوقاية من الأمراض المرتبطة بالسمنة، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري من النوع الثاني وبعض أنواع السرطان.

ما هو خرف الشيخوخة؟

يُستخدَم مصطلح الخرف لوصف مجموعة من الأعراض التي تصيب قدرات الذاكرة والتفكير والقدرات الاجتماعية، وقد تؤثر أعراض الخَرَف على الحياة اليومية للأشخاص المصابين به ويُشار إلى أن الإصابة بالخرف لا تحدث بسبب مرض واحد بعينه، بل نتيجة للإصابة بعدة أمراض.

ويكون فقدان الذاكرة من أعراض الخرف عادة، وهو في الغالب أحد الأعراض المبكرة للإصابة بهذا المرض. ولكن فقدان الذاكرة وحده لا يعني أنك مصاب بالخرف، إذ قد تختلف الأسباب التي تؤدي إلى فقدان الذاكرة.

ويُعد داء الزهايمر السبب الأكثر شيوعًا للإصابة بالخَرَف لدى كبار السن، إلا أنه توجد أسباب أخرى للإصابة بالخرف، وهناك بعض أعراض الخَرَف التي يمكن علاجها، وذلك يعتمد على سبب الإصابة به.