الأسماك الدهنية تقلل خطر الإصابة بالتصلب المتعدد بنسبة 45%

يرتبط تناول زيت السمك مرة واحدة في الأسبوع بانخفاض خطر الإصابة بالتصلب المتعدد بنسبة 45% ومع ذلك، لم يحدد الباحثون مدى تأثير هذا المنتج على مرض تم تطويره بالفعل.

ويكفي تناول زيت السمك أو تناول الأسماك الدهنية مرة واحدة فقط في الأسبوع، لأن هذا سوف يقلل بالفعل من خطر الإصابة بالتصلب المتعدد، وهذا مرض مناعي ذاتي حاد يجعل ضحاياه يجلسون على كرسي متحرك في غضون بضع سنوات.

وفي مرض التصلب المتعدد، يبدأ الجسم بمهاجمة الطبقة الدهنية الواقية حول الأعصاب والتي تسمى المايلين، مما يجعل من الصعب انتقال الإشارات من الدماغ إلى أجزاء مختلفة من الجسم، ولهذا السبب يفقد ضحايا التصلب المتعدد مع مرور الوقت السيطرة الطبيعية على الجسم، ويصبحون غير قادرين على المشي ويفقدون الاستقلال.

علاقة الأسماك الدهنية بالتصلب المتعدد

تشير النتائج الأولية لدراسة أجرتها شركة Kaiser Permanente الأمريكية إلى أن الأشخاص الذين يتناولون الأسماك الدهنية بانتظام هم أقل عرضة للإصابة بمرض التصلب المتعدد بنسبة 45%، وهذا يعني أن التغييرات الغذائية البسيطة يمكن أن تمنع مرضًا لا يزال سببه غير معروف للعلم، ويصاب كل مريض بالتصلب المتعدد بشكل مختلف. قد يعاني البعض من تفاقم واحد فقط، يتبعه مغفرة طويلة، بينما قد يعاني البعض الآخر من تدهور مطرد في الحالة، بدءًا من وخز بسيط في الأطراف وينتهي بالجمود وفقدان الرؤية والضعف العام.

وفي أغلب الأحيان، يتطور التصلب المتعدد مع التفاقم، حيث يتم ملاحظة عمليات التخفيف. مع كل تفاقم لاحق، تظهر أعراض جديدة. يمكن أن تستغرق عمليات التخفيف من عدة أيام إلى عدة أشهر ومع ذلك، لا يزال المرض يصل إلى المرحلة التي يصبح فيها المريض معاقًا.

لأنه في مرض التصلب المتعدد، يبدأ الجهاز المناعي للجسم في مهاجمة أنسجته، ويسمى المرض بأحد أمراض المناعة الذاتية، ولكن ما إذا كانت أسبابه عوامل وراثية أو البيئة الخارجية، فلا يزال العلم يخمن تقليديا، تشمل عوامل الخطر لمرض التصلب المتعدد العمر والجنس والعرق والتاريخ العائلي والتدخين، والآن أصبح من الواضح أن تناول أحماض أوميجا 3 الدهنية، الموجودة في الأسماك الدهنية، يعد من الطرق الفعالة للوقاية من مرض خطير.