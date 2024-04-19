8 علامات مبكرة تشير إلى إصابتك بمرض السرطان.. طبيب يكشف التفاصيل

على الرغم من أن العلامات المبكرة للسرطان يمكن أن تختلف بشكل كبير اعتمادًا على نوع السرطان، إلا أن هناك بعض الأعراض الشائعة التي يجب الانتباه إليها، والسرطان هو نتيجة تلف أو تغيرات في المادة الوراثية لخلايانا.

ويمكن أن تحدث مثل هذه التغييرات بسبب مجموعة متنوعة من العوامل، مثل الشيخوخة، والتعرض لبعض المواد الكيميائية والمواد، ونمط الحياة، وحتى الطفرات الجينية الموروثة.

يقول عالم الأورام أندريه فوروبيوف خصيصًا لـ MedicForum: "السرطان مرض خطير حقًا، والفحص المنتظم والفحص الذاتي أمران حاسمان للكشف المبكر".

ومن الجدير أيضًا ملاحظة أي أعراض غير عادية كجزء من الفحص الذاتي، قام فوروبيوف بتسمية العلامات المبكرة الشائعة للسرطان:

كتل أو تورم غير عادي

فقدان أو زيادة الوزن غير المبررة

التعب المستمر

تغيرات الجلد

صعوبة في البلع

السعال المستمر

صعوبة في التنفس

ألم غير مبرر.

ومع ذلك، يمكن أن ترتبط العديد من هذه الأعراض أيضًا بحالات أخرى غير السرطان لذلك، من المهم للغاية استشارة الطبيب إذا كنت تعاني من أي أعراض مستمرة أو غير مبررة.

أعراض مرض السرطان

يشير السرطان إلى أي مرض ضمن عدد كبير من الأمراض التي تتميز بتطور خلايا شاذة تنقسم بطريقة لا يمكن السيطرة عليها ولديها القدرة على التسلل وتدمير أنسجة الجسم الطبيعية. وتكون للسرطان في كثير من الأحيان القدرة على الانتشار في جميع أنحاء الجسم، تختلف العلامات والأعراض الناتجة عن السرطان تبعًا للجزء المصاب من الجسم.

وتتضمن بعض العلامات والأعراض العامة المرتبطة بالسرطان، ولكنها ليست خاصة به، ما يلي:

الإرهاق

وجود كتلة أو منطقة سميكة يمكن الشعور بها تحت الجلد

تغيّرات في الوزن، ويشمل ذلك زيادة أو فقدان غير مقصود للوزن

تغيّرات في الجلد، مثل اصفراره أو اسمراره أو احمراره، أو الإصابة بتقرحات لا تلتئم، أو ظهور تغيّرات في الشامات الموجودة

تغيّرات في عادات التبرّز والتبوّل

سعال مستمر أو صعوبة في التنفس

صعوبة في البلع

بحَّة الصوت

عسر الهضم المستمر أو الشعور بالانزعاج بعد الأكل

ألم مستمر مجهول السبب في المفاصل أو العضلات

حمى أو تعرّق ليلي على نحو مستمر وبلا سبب معروف

نزيف أو كدمات بلا سبب معروف