سكان غزة يؤدون صلاة الجمعة قرب مسجد مدمر في رفح.. فيديو

أدى عدد من سكان غزة صلاة الجمعة بالقرب من مسجد تم تدميره من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في رفح جنوب قطاع غزة.

وأعلنت السلطات الصحية في غزة، ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 34 ألفًا و12 شهيدًا، بالإضافة إلى 76 ألفًا و833 مصابًا.

وأوضح بيان السلطات الصحية في القطاع، خلال التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي، أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر ضد العائلات في القطاع خلال الساعات الـ 24 الماضية، وصل منها للمستشفيات 42 شهيدًا و63 مصابًا.

وأضاف التقرير أنه مع العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ196 على قطاع غزة، لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، إذ لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، متسببًا بكارثة إنسانية مكتملة الأركان، يجسدها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، والدمار الهائل في البنى التحتية، حتى بات القطاع كومة من الأنقاض، ومقبرة كبيرة لضحاياه.

دخول 135 شاحنة مساعدات لقطاع غزة

واصل معبر رفح بين مصر وفلسطين فتح أبوابه أمام حركة وصول شاحنات مساعدات ومواد إغاثة وبضائع لغزة واستقبال جرحى وحالات إنسانية ومسافرين وتنقلات وفود إغاثية وطبية قادمين من غزة لمصر.

وأفادت بيانات حركة معبر رفح، أنه تم خلال الساعات الماضية دخول "34" شاحنة عبر معبر رفح من الجانب المصري لغزة، بينها محروقات 4 شاحنات، و 4 غاز، ومساعدات 30 شاحنة تضم " 12 من المواد غذائية، 3 مستلزمات طبية، 2 طحين، 2 أدويه، 3 بطانيات، 1 فرشات، 2 مياه، 3 مواد تنظيف 1 بامبرز ولبن، 1 فحم وملابس وخيام."

كما تم إدخال لغزة عن طريق معبر كرم أبوسالم " 119" شاحنة، بينها مساعدات 103 شاحنة مكونة من 21 طحين، 55 طرود غذائية، 7 مواد تنظيف، 2 فرشات، 2 ادوية، 1 مياه، 2 سيرج، 1 براميل مطاطية، وشاحنات قطاع خاص 16 شاحنة مكونة من 1 بقوليات، 1 مقرمشات، 2 فول وسكر ومرقة دجاج، 9 دجاج مجمد، 1 سيرج، 1 ثوم، 1 برتقال، و 12 شاحنة قادمة من الإمارات

وأشار مصدر مسؤول في شمال سيناء، إلى إدخال الشاحنات إلى القطاع بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، وبعد اتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن



يذكر أن مصر أدخلت منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة 10868 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية و10235 طنًا من الوقود و129329 طنًا من المواد الغذائية و26364 طنًا من المياه بجانب 123سيارة إسعاف و43073 طنًا من المواد الإغاثية

يشار إلى أن السلطات المصرية تفتح بوابات معبر رفح البري بشمال سيناء لاستقبال الجرحي والمرضي الفلسطينيين والعالقين وأصحاب الجوازات المصرية والأجنبية والطلاب وادخال شاحنات المساعدات الإنسانية والاغاثية المقدمة من مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية الي قطاع غزة.