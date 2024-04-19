أمين عام التشكيليين تخاطب النواب لرفض تمرير تعديلات قانون النقابة

أرسلت الدكتورة ريهام عمران، أمين عام نقابة الفنانين التشكيليين عدة مخاطبات لمجلس النواب تطالبهم فيها برفض تمرير مشروع تعديلات قانون النقابة ولائحته التنفيذية لمخالفة ذلك للقانون والدستور، كما أن هناك نزاعات قضائية حسمت لصالح الأغلبية المطلقة لمجلس إدارة النقابة بأحكام قضائية باتة ضد السيدة صفية القبانى وأكدت فى خطاباتها أنها فور علمها بمحاولة تمرير مشروع تعديلات القانون بالتعدى على حق مجلس إدارة النقابة فى الموافقة على هذه التعديلات وتقديم مقترحاتهم بشأن تعديلات القانون واللائحة وفقا لاختصاصهم بذلك فى المادة 33 والتى تنص على: « يتولى مجلس النقابة إدارة شئون النقابة والبت فى كل ما من شأنه تحقيق أهدافها ومنها إعداد مشروع اللائحة الداخلية للنقابة وما قد يرى إدخاله عليها من تعديلات. كما أن عرض تعديلات قانون النقابة ولائحتها التنفيذية على مجلس النواب يخالف القانون أيضا، نظراً لعدم عرضه على أعضاء الجمعية العمومية للنقابة وأخذ موافقتهم على هذه التعديلات وخاصة أنهم أصحاب الحق الأصيل فى ذلك وفقا للمادة 18 من قانون النقابة فى اختصاصات الجمعية العمومية.

أشارت عمران هناك محاولات مستجدة لتمرير مشروع تعديلات قانون النقابة بمجلس النواب، قامت بالتواصل عدة مرات فى غضون شهر أكتوبر 2022 حتى نهاية ديسمبر 2023 مع بعض السادة أعضاء لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، والذين حرصوا على إعلاء سيادة القانون ولم يتم تمرير القانون فى حينه، إلا أن هذه المحاولات ما زالت مستمرة مما اضطرنى الى التواصل مع النائبة الدكتورة درية شرف الدين - رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب وإرسال مخاطبة لها بهذا الشأن فى مطلع يناير 2024 لرفض تمرير مشروع تعديلات قانون النقابة ولائحتها كما قمت بارسال خطاب مسجل بعلم الوصول بتاريخ 17 أبريل.

وأكدت «عمران» أنها تنتظر بصفتها الأمين العام لنقابة الفنانين التشكيليين ومجلس إدارة النقابة وأعضاء الجمعية العمومية رداً رسمياً من مجلس النواب بإعلاء سيادة القانون والحفاظ على حقوقهم بشأن تعديلات قانون النقابة وعدم السماح بالتعدى عليها، تزول معه أى تخوفات من محاولات لاحقة مخالفة للقانون لتمرير تعديلات قانون النقابة.