الجمعة 19 أبريل 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عمر مرموش يستعيد ذاكرة التهديف ويقود فرانكفورت للفوز على أوجسبورج بالدوري الألماني

بوابة الوفد الإلكترونية

استعاد النجم المصري عمر مرموش ذاكرة التهديف ونجح في قيادة آينتراخت فرانكفورت لفوز صعب على أوجسبورج بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الدوري الألماني.

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سجل أهداف آينتراخت فرانكفورت  كل من فارس شعيبي وهوجو إيكينيكي وعمر مرموش بينما سجل روبن فارجاس هدف أوجسبورج.

بهذه النتيجة يحتل آينتراخت فرانكفورت المركز السادس فى جدول ترتيب الدورى الألمانى برصيد 45 نقطة، فيما يتواجد أوجسبورج فى المركز السابع برصيد 39 نقطة.

وخاض عمر مرموش مع  آينتراخت فرانكفورت، 25 مباراة في الدوري الألماني ونجح في تسجيل 11 هدفا وصناعة 6 أخرين.

يذكر أن باير ليفركوزن حسم لقب الدوري الألماني في الجولة الماضية لأول مرة في التاريخ.

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