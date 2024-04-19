الزمالك والشركه المتحده حبايب فى بيان مشترك

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب والشركه المتحده للإعلام الرياضى بيانا مشتركا أكد على احترام العلاقة بين الطرفين ورفض أى محاولات فرديه للوقيعه بينهما وكان نص البيان :"يثمن مجلسي إدارة نادي الزمالك والشركة المتحدة العلاقه المتميزه بين الجانبين ويرفضان أية محاولات فرديه للنيل من هذه العلاقه أو المساس بها وثمنت قنوات "اون تايم سبورتس" الدور الرياضي الكبير لنادي الزمالك وجماهيره كأحد قطبي الكرة المصرية وإسهاماته في رفعه شأن الرياضه المصرية، كما ثمن مجلس إدارة نادي الزمالك الدور الإعلامي المتميز الذى تقوم به قنوات "اون تايم"