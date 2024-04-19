رجل يشعل النار في نفسه خارج قاعة محاكمة ترامب في نيويورك ( فيديو)

أشعل رجل أمريكي النار في نفسه أمام محكمة مانهاتن التي يمثل أمامها الرئيس السابق دونالد ترامب لسبب لا يزال مجهولا، وفق ما أفادت الشرطة.

ووثق مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة إضرام الرجل النار في نفسه.

ويظهر الفيديو الضحية وهو يشعل النار في نفسه بعدما وضع يديه خلف رأسه وسرعان ما هرع عناصر الشرطة في اتجاهه.

ولم تمض ثوان حتى سقط الرجل أرضا فيما استخدم رجل آخر أداة لإطفاء الحريق.

وقال متحدث باسم شرطة نيويورك إن "رجلا أضرم النار في نفسه خارج المحكمة. نجمع معلومات في المكان".

ترامب يحاكم مجددا

ومَثُل ترامب مجدّداً أمام المحكمة الخميس بينما كان المدّعون العامون ومحامو الدفاع في القضية يبذلون جهوداً حثيثة لاختيار أعضاء هيئة المحلفين في هذه المحاكمة الجنائية غير المسبوقة لرئيس أمريكي سابق.

وسبق لميرشان أن أبدى أمله في تشكيل لجنة من 12 محلفا وستة بدلاء بحلول نهاية الأسبوع الجاري، قبل البدء بالمرافعات الافتتاحية الإثنين المقبل.

ويُحاكم ترامب في قضية دفع أموال لشراء صمت نجمة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانيلز قبل أيام قليلة من انتخابات 2016 التي فاز فيها بفارق ضئيل أمام المرشّحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، وهو الاتهام الذي ينفيه ترامب.

وكان قد اختير سبعة محلفين في وقت سابق هذا الأسبوع، لكنّ العملية تعرضت لانتكاسة الخميس عندما أعفى القاضي محلّفة بعدما أبدت مخاوفها عقب كشف هويتها.

وينبغي للجنة المحلفين إصدار حكمها بإجماع أعضائها لإدانة ترامب.

ويُخضِع المدّعون العامّون والمحامون المحلفين المحتملين لاستجواب مكثّف في محاولة من كل طرف للإتيان بلجنة تلبي رغباته.

وعلى سبيل المثال، سئل المرشحون لعضوية اللجنة عن وسائل الإعلام التي يتابعونها وتبرعاتهم السياسية وتعليمهم وما إذا كانوا قد شاركوا سابقا في مسيرة مؤيدة أو مناهضة لترامب.

وأعفي نحو نصف أعضاء المجموعة الأولى من المحلفين المحتملين والبالغ عددهم 96 شخصا مباشرة بعد دخولهم قاعة المحكمة أمس الخميس، بعد إعلانهم أنهم لن يكونوا قادرين على أن يكونوا عادلين في قضية تتعلق بأحد أكثر الرجال شهرة وإثارة للجدل في البلاد.

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