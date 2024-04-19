رجل يضرب النار في نفسه خارج محاكمة ترامب بمانهاتن

أضرم رجل النار في نفسه خارج مبنى المحكمة، في مانهاتن حيث تجري محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب، بعد أن غمر نفسه في سائل ، ألقى الرجل منشورات في الهواء أمام وسائل الإعلام المتجمعة في مكان قريب.

محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب

دافع الرجل غير معروف والشرطة في مكان الحادث.

وكان ترامب داخل المبنى لحضور اختيار هيئة المحلفين، حيث يرافقه فريق أمني كبير، لكنه غادر منذ ذلك الحين.

هناك وجود مكثف للشرطة خارج مبنى المحكمة بسبب المحاكمة ، وسرعان ما ركض الضباط إلى الحديقة وهم يصرخون من أجل طفاية حريق.

تم نقل الرجل المجهول على نقالة ، واحترق جسده بشدة. وقالت الشرطة إنه نقل إلى المستشفى في حالة حرجة.

استجابت أربع سيارات إسعاف على الأقل إلى مكان الحادث.

وقالت الشاهدة جولي بيرمان للصحفيين "كان الجو حارا، ولم يكن له معنى كبير، حدث كل شيء بسرعة كبيرة ... استغرق الأمر مني حوالي 20 ثانية لمعرفة ما يجري".

وقال شاهد آخر لبي بي سي إن المشهد كان شيئا "لم أرغب أبدا في رؤيته".

وشوهد محققو شرطة نيويورك وهم يجمعون منشورات نثرها الرجل قبل أن يضرم النار في نفسه. ومنذ ذلك الحين اعتبروا المنطقة آمنة.

ومن المتوقع عقد مؤتمر صحفي للشرطة في وقت لاحق يوم الجمعة.

وقال المحققون لبي بي سي نيوز إن المسؤولين تلقوا مكالمة طوارئ 911 حوالي الساعة 13:37 بالتوقيت المحلي (18:37 بتوقيت جرينتش) تخبرهم أن رجلا أشعل النار في نفسه.

وقال مسؤول شرطة نيويورك إن "التحقيق مستمر".

أظهر استطلاع أجرته رويترز/إبسوس أن الناخبين الأميركيين يعدون المرشح الجمهوري دونالد ترامب أفضل في الاقتصاد من الرئيس الحالي جو بايدن، وذلك في ظل تراجع معدلات شعبية بايدن في أبريل عن الشهر السابق.

وذكر 41 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع الذي استمر ثلاثة أيام وانتهى يوم الأحد أن ترامب لديه نهج أفضل في التعامل مع الاقتصاد، مقارنة مع 34 بالمئة اختاروا بايدن.

ومن المتوقع أن يتنافس بايدن مع ترامب في الانتخابات الرئاسية التي تُجرى في الخامس من نوفمبر المقبل.

يريد الرئيس الأميركي أن يشيد بما يسمى "بايدنوميكس" لكن التضخم يحول دون ذلك إذ تتعثر حملة جو بايدن لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية مجددا أمام غلاء المعيشة الذي يشوّش على نجاح سياسته الاقتصادية.

ويؤدى ارتفاع الأسعار إلى تراجع شعبية بايدن وميزانيات الأسر الأميركية منذ صيف 2021، ويضر بصورة ابن الطبقة المتوسطة الذي يدرك هموم الحياة اليومية.

وفي الأشهر الأخيرة كان بايدن الذي سيواجه الجمهوري دونالد ترامب في نوفمبر، يشعر بالارتياح للعودة النسبية إلى الهدوء على جبهة التضخم.

لكن الأسبوع الجاري شهد سلسلة من الأخبار السيئة بالنسبة للديموقراطيين.

فقد أعلنت وزارة العمل الأميركية الأربعاء عن انتعاش التضخم بينما أشارت جامعة ميشيغن الجمعة إلى انخفاض في ثقة المستهلك.

وقالت جوان شو التي تشرف على دراسة شهرية تجريها هذه الجامعة حول معنويات الأسر وتحظى باهتمام كبير، لوكالة فرانس برس، إن "هناك قلقا من أن يكون التباطؤ في التضخم يقترب من نهايته".

وهذا يكفي لإثارة حالة من التوتر لدى المقربين من الرئيس الديموقراطي البالغ من العمر 81 عاماً، بمن فيهم رون كلين "كبير موظفي البيت الأبيض" السابق.

وقال كلين لموقع "بوليتيكو" مؤخرا "أعتقد أن الرئيس يمضي الكثير من الوقت في الحديث عن الجسور"، وهو أمر "غير مهم"، وفي الوقت نفسه، "تذهب إلى السوبرماركت، وتجد أسعار البيض والحليب مرتفعة ...".

ومن مشاريع الجسور الكبرى والبنية التحتية المختلفة في جميع أنحاء البلاد، وفتح مصانع، وتوظيف جيد ونمو قوي، حاول البيت الأبيض، ببعض النجاح إعطاء اسم للتعافي في هذه المرحلة "بايدنوميكس".

هذه الرؤية المتفائلة بشدة لا تحقق نجاحا إذ إن العديد من الأسر الأميركية تكافح لتأمين احتياجاتها وتستدين او تضطر .