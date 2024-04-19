تايلور سويفت تنضم إلى Threads مع إصدار ألبومها الجديد

مع استمرار جولة Eras وتراجع قسم الشعراء المعذبين اليوم، لا يمكنك التخلص من تايلور سويفت هذه الأيام. إنها موجودة في كل مكان — في الأخبار، وفي خدمات البث المباشر، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تتضمن الآن Threads. سيتم نشر حساب Taylor's Threads ومشاركتها الأولى في منتصف الليل تقريبًا. وإذا كنت من أوائل الأشخاص الذين شاركوا منشورها، فستحصل على شارة مخصصة بناءً على العمل الفني لألبومها الجديد الذي يمكنك عرضه في ملف تعريف Threads الخاص بك.

قامت Meta بإسقاط التلميحات وإطلاق بيض عيد الفصح لـ Swifties خلال الأسبوع الماضي كجزء من العد التنازلي لإصدار ألبومها اليوم. ربما تكون قد شاهدت دعوتها لمتابعة Swift on Threads مسبقًا، إلى جانب التأثير المتلألئ الذي ظهر في المحادثات على الشبكة الاجتماعية باستخدام علامات التصنيف المرتبطة بتايلور. تظهر القلوب الاحتفالية عندما تعجبك المنشورات ذات الصلة أيضًا.

على Instagram، ستتمكن من تغيير الخلفية في رسائلك المباشرة بخلفية مستوحاة من أعمال TPD الفنية. أخبرت الشركة موقع Engadget أن العد التنازلي لملف Taylor الشخصي على Instagram سيتم إعادة ضبطه أيضًا.