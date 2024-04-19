Blizzard تستهدف الغشاشين في لعبة Overwatch 2

مثل العديد من الألعاب الأخرى متعددة اللاعبين، لعبة Overwatch 2 ليست محصنة ضد الغشاشين. ولا يقتصر الأمر على أجهزة الكمبيوتر فقط، حيث يستخدم الغشاشون أدوات مثل aimbots. يستخدم بعض الأشخاص أجهزة XIM حتى يتمكنوا من اللعب باستخدام لوحة المفاتيح والماوس (KBM) على وحدات التحكم. وهذا يتعارض مع قواعد Blizzard، حيث يتمتع لاعبو KBM عادةً بميزة التصويب على أولئك الذين يستخدمون وحدة التحكم، على الرغم من أن إصدارات وحدة التحكم من اللعبة تحتوي على ميزات مثل المساعدة في التصويب. على الرغم من أن الأمر استغرق بعض الوقت لبدء العمل، إلا أن المطور يقوم أخيرًا بعمل شيء ما بشأن مشكلة XIM.

تخدع أجهزة XIM وحدات التحكم للاعتقاد بأن مستخدمي KBM يلعبون بوحدة تحكم. ومع ذلك، قالت Blizzard في منشور على مدونتها إنها تمكنت من اكتشاف مشغلات KBM على وحدات التحكم خلال المواسم القليلة الماضية من Overwatch 2. لقد وجد أن مشكلة الغش أكثر انتشارًا بين اللاعبين ذوي التصنيف الأعلى. ويقول المطورون إن استخدام ما يسمى بالأجهزة الطرفية غير المعتمدة "نادر جدًا" في الرتب الدنيا.

خلال الموسم الحالي (الذي بدأ هذا الأسبوع)، ستقوم Blizzard بفرض حظر دائم على المستخدمين الأكثر تطرفًا للأجهزة الطرفية غير المعتمدة. وسوف تعتمد على التقارير الواردة من اللاعبين الآخرين والبيانات الخاصة بها لتحديد أولئك الذين ينتهكون القواعد.

بدءًا من الموسم 11، والذي من المقرر أن يبدأ في يونيو، سيعالج المطورون المشكلة على مستوى أوسع. في المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف لاعب وحدة تحكم يستخدم جهازًا غير معتمد على وحدات التحكم، سيتم حظره من الأوضاع التنافسية لمدة أسبوع. إذا استمروا في استخدام KBM أو غيرها من الأجهزة الطرفية غير المعتمدة في الأوضاع غير الرسمية، فسيحصلون على تعليق تنافسي لمدة موسم، ولن يكون لديهم سوى خيار اللعب مع مستخدمي KBM الآخرين في Quick Play وسيفقدون إمكانية الوصول إلى ميزات المساعدة على التصويب. كل ذلك باسم العدالة.

هناك مخاوف تتعلق بإمكانية الوصول هنا، حيث أن بعض الأشخاص ببساطة لا يمكنهم ممارسة الألعاب باستخدام وحدة تحكم قياسية. تقول Blizzard إنها بذلت "أقصى ما في وسعها للتأكد من أن اللاعبين ذوي احتياجات الوصول سيكونون أقل عرضة لإثارة اكتشافنا". يقول المطورون إنهم سيصممون إجراءات التنفيذ الخاصة بهم بحيث يظل الأشخاص الذين لديهم احتياجات إمكانية الوصول قادرين على الهبوط على الأرض المريضة أو الاستمرار في شفاء زملائهم في الفريق.

مع كل ما قيل، تتطلع Blizzard إلى إضافة دعم رسمي لـ KBM على وحدات التحكم حتى يتمكن الأشخاص من لعب اللعبة بهذه الطريقة دون التأثير سلبًا على لاعبي وحدات التحكم. في الوضع الحالي، يتم فصل لاعبي وحدة التحكم والكمبيوتر الشخصي في مجموعات منفصلة للعب التنافسي. لذا، لجعل الأمور عادلة، ستحتاج Blizzard إلى خلط لاعبي وحدة التحكم الذين يرغبون في استخدام لوحة المفاتيح والماوس في الألعاب مع لاعبي KBM الآخرين دون مساعدة في التصويب.



مشكلة XIM ليست جديدة تمامًا. بدأ زملاء مطوري Overwatch 2 في Activision العام الماضي بحظر لاعبي Call of Duty الذين ينتحلون أجهزة الإدخال (أو يعبثون بها، كالعادة). استهدفت Ubisoft وEpic أيضًا مستخدمي XIM في Rainbow Six: Siege وFortnite، على التوالي.

تبذل Blizzard المزيد من الجهد على جبهات أخرى لمحاولة إبقاء Overwatch 2 عادلة وأكثر متعة لغالبية اللاعبين. إنها معاقبة أولئك الذين يغادرون وسط المباريات بشدة أكبر وتتخذ موقفًا أقوى بشأن السمية في الدردشة الصوتية والنصية.

وفي الوقت نفسه، كان هناك خلاف هذا الأسبوع يتعلق بحظر لاعبي Overwatch 2 بسبب استخدامهم للألفاظ النابية. من الواضح أن أولئك الذين يستخدمون الإهانات أو يهددون الآخرين يجب أن يواجهوا العواقب المناسبة، ولكن يبدو أن طرد اللاعبين من لعبة تحتوي على مرشحات للألفاظ النابية لبعض الأحاديث التافهة الحارة قليلاً هو نوع من BS.