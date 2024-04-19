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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أهلي 2009 يفوز على بتروجت بهدف في بطولة الجمهورية

بوابة الوفد الإلكترونية

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2009 خارج ملعبه على بتروجت، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الجمعة، ضمن الجولة 28 من بطولة الجمهورية.

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تعليق ساديو ماني على إهدار ركلة الجزاء في مباراة النصر والفيحاء

جاء هدف فوز الأهلي عن طريق مصطفى فرج خلال الشوط الثاني بتسديدة من ركلة حرة مباشرة. 

بهذا الفوز رفع «أهلي 2009» رصيده إلى 47 نقطة، وسجل 45 هدفًا مقابل 28 هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2009 بالأهلي كلًّا من محمد رجب مديرًا فنيًّا، وسيد العربي مدربًا مساعدًا، وعاصم محسن مدرب الحراس، وسيد حجاج الإداري، ومحمد إمام طبيب الفريق، وإسلام عبد الفتاح المعد البدني، وإبراهيم خاطر إخصائي التدليك.

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