الأمم المتحدة: الموقف الإنسانى بغزة لا يزال كارثيًا والأمر مرعب

أكدت أولجا شيريفكو، المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، أن الموقف الإنساني في قطاع غزة لا يزال كارثيًا.

وتابعت أولجا خلال تصريحاتها عبر فضائية “ القاهرة الإخبارية”، اليوم الجمعة، أنه لا توجد المقومات الأساسية في قطاع غزة للبقاء على قيد الحياة،

وأضافت أن الموقف الإنساني في غزة يتدهور بشدة والأمر مرعب للغاية ولا يمكن قبول الوضع الحالي في قطاع غزة.

وأشارت أولينا إلى أن 1.7 مليون فلسطيني نزحوا جراء الحرب الإسرائيلية بقطاع غزة، لافتة إلى أنه يجب توفير عدد كبير من الملاجئ وتقديم مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة.

وواصلت أن هناك تقارير تشير إلى انتشار الأوبئة والأمراض بين الفلسطينيين في غزة، لافتة إلى أن ثلث المستشفيات في قطاع غزة تم تدميرها والباقي تعطل تمامًا.

وأوضحت أوليجا أن تكدس أعداد كبيرة من الفلسطينيين في رفح جنوبي غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل.

صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا القصف الإسرائيلي

وفي سياق متصل، أفاد التقرير الإحصائي اليومي الصادر عن وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، بأن عدد القتلى في اليوم الـ 196 من القصف الإسرائيلي بلغ 34012 قتيلا، فيما بلغ عدد الجرحى 76833 مصابا.

وأوضح التقرير، اليوم الجمعة: أن "الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها للمستشفيات 42 شهيدا و 63 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضاف: "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وإشار إلى "ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 34012 شهيدا و 76833 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

وقالت الوزارة في وقت سابق إنها تحتاج مستشفيات ميدانية جراحية بسعة 200 سرير وتضم غرف عمليات وعناية مركزة وخدمات مخبرية وتشخيصية لسد حاجة السكان في منطقتي غزة وشمال غزة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي قصفه على مختلف مناطق القطاع، الذي نزح من سكانه نحو 85%، حسب سلطات غزة وهيئات ومنظمات أممية.