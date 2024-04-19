دول G7 تشعر بالقلق إزاء إثيوبيا ومذكرة التفاهم في أرض الصومال

بعد اختتام اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع الذي عقد في كابري بإيطاليا في الفترة من 17 إلى 19 أبريل ، قالت الدول الأعضاء إنها أعربت عن قلقها بشأن مذكرة التفاهم بين إثيوبيا ومنطقة أرض الصومال التي تم الإعلان عنها في يناير 2024.

وزراء خارجية مجموعة السبع

أضافت الدول أيضا إنها تشجع كلا من إثيوبيا والصومال على "إبقاء جميع قنوات الحوار مفتوحة لمنع المزيد من التصعيد، والعمل مع الشركاء الإقليميين، في إطار الاتحاد الأفريقي ومن خلال الاتصالات الثنائية، وفقا للقانون الدولي ومبادئ السيادة والسلامة الإقليمية على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة".

وبينما رحبت مجموعة الدول المتقدمة بما في ذلك الممثل السامي للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بالتطورات في تنفيذ اتفاق بريتوريا لوقف الأعمال العدائية بين حكومة إثيوبيا والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.

فقد أعربت أيضا عن قلقها إزاء "التوترات المستمرة والعنيفة في العديد من مناطق البلاد، فضلا عن التقارير عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، الأزمة الاقتصادية الحادة واتساع نطاق انعدام الأمن الغذائي".

شجعت دول G7 التطورات الدائمة في حماية حقوق الإنسان وحماية المدنيين والحوار السياسي لحل التوترات والمصالحة والحوار الوطني والعدالة الانتقالية والمساءلة عن الجرائم المرتكبة أثناء النزاع.

ودعت المجموعة إلى “التزام مماثل من قبل المشاركين في النزاعات في مناطق أخرى من إثيوبيا بالسعي لتحقيق السلام من خلال الحوار”.

وشددت على أهمية تحقيق مكاسب السلام بسرعة للسكان المتضررين من النزاع من خلال دعم التعافي وإعادة الإعمار، ونزع سلاح المقاتلين السابقين وتسريحهم وإعادة إدماجهم، وتنفيذ حلول دائمة للنازحين داخليا.

أدانت ولاية أرض الصومال، المعلنة من جانب واحد ومنطقة بونتلاند الصومالية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي تحرك حكومة مقديشو لإغلاق قنصليتين إثيوبيين.

الحكومة الصومالية

طردت الحكومة الصومالية، أمس الخميس، السفير الإثيوبي لدي مقديشو محمد ورير، بعد اتهامه الدبلوماسي بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد والتعدي على سيادتها.

وجاء الطرد بسبب اتفاق ميناء مثير للجدل بين إثيوبيا وأرض الصومال أثار توترات دبلوماسية لعدة أشهر.

وازدادت الأمور حدة بعد أن التقى وفد إثيوبي بمسؤولين في بونتلاند في أديس أبابا في وقت سابق من الأسبوع.

القنصليتين الإثيوبيتين اللتين أمرتهما الصومال قريبة في هرجيسا وغاروي ، عاصمتي أرض الصومال وبونتلاند ، على التوالي.

قالت رودا المسيد ، نائبة وزير خارجية أرض الصومال ، لوكالة رويترز للأنباء:"ستبقى السفارة مفتوحة بغض النظر عما تقوله مقديشو".

وأوضحت كل من بونتلاند وصوماليلاند إنهما لن تحترما القرار.

وقال محمود عيديد ديرير، وزير الإعلام في بونتلاند، ل إذاعة صوت أمريكا الصومالية: "قرار الصومال لن يكون العمل."

في يناير ، وقعت إثيوبيا صفقة مع أرض الصومال لاستئجار شريط ساحلي بطول 20 كم (12 ميلا) ، حتى تتمكن من بناء قاعدة بحرية.

ووصفت الصومال الاتفاق بأنه عمل عدواني بسبب وهو ما تنفيه إثيوبيا.

تأكيد لانفراد الوفد، وافق مجلس الوزراء الصومالي، اليوم الخميس، قرارًا بطرد السفير الإثيوبي لدي مقديشو محمد ورير، فى خطوات تصعيدية جديدة بين أديس أبابا والصومال.

الحكومة الأثيوبية

ويأتي ذلك بقرار الحكومة الأثيوبية، بالوقوف مع قرار ولاية بونتلاند بقطع العلاقات مع الحكومة الصومالية.

في يناير 2024، نشرت بوابة الوفد، احتمالية اخذ الحكومة الصومالية، قرارًا بطرد السفير الإثيوبي لدي مقديشو، بعد تسريبات عديدة من قبل نشطاء صوماليين.

ويأخذ الصومال خطوات تصعيدية متتالية ضد إثيوبيا، منذ توقيع مذكرة التفاهم مع أرض الصومال مطلع يناير الجاري، بهدف الوصول علي منفذ بحري مطل على البحر الأحمر والذي يعد انتهاك لسيادة الوطن.

شن الصومال حربًا دبلوماسيًا وشعبيًا ضد إثيوبيا، عقب توقيع مذكرة تفاهم مع أرض الصومال بغرض الوصول إلى منفذ بحري مطل على البحر الأحمر، مما أثار غضب مقديشو واعتبرتها انتهاك للسيادة وحدتها.

على غرار ذلك، أكد الدكتور آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، علي عدم رغبة أديس أبابا أو مصلحة في خلق صراع مع حكومة وشعب الصومال، مشددًا علي أن حكومتة تعطي الأولوية للحوار.

وقال أحمد، خلال كلمته في اجتماع اللجنة المركزية للحزب الأزدهار الحاكم في البلاد، إنه لا يمكن اتهام حكومته بتقويض وحدة الصومال، موضحًا بأنهم يقومون بجهود عملية من أجل دعم وحدة مقديشو.

وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبي، أن أديس أبابا جمعت محمد عبدالله فرماجو رئيس الصومال السابق، ورئيس إقليم أرض الصومال موسي عبدي بيحي، للالتقاء والمناقشة في جيبوتي، من أجل التوحد وهذه مبادرة طيبة من الحكومة الإثيوبية.

الدكتور آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي

وأشار الدكتور آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، إلى أن حكومته بذلت قصاري جهدها من أجل نزع الخلاف الحدودي بين كينيا والصومال، قائلًا:" نحن من أخذنا الرئيس فرماجو إلي كينيا بطائرتنا الخاصة وبذلنا أقصى جهد للتحدث مع الرئيس الكيني السابق".

ولفت إلى أن إثيوبيا تسعى لاستقرار وأمان المنطقة، لأنه استقراره يشكلان جزءًا لا يتجزأ من أمان إثيوبيا، مشيرًا إلى أن وجود رغبة لدي بعض القوي في توريط الصومال وجعلها ساحة للصراع، قائلًا: "إن أديس أبابا أثبتت للعالم أن طلبها للوصول إلى البحر الأحمر مطلب مشروع والغرض الوصول إلى البحر فقط".

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي، عن عدم نشوب خلاف بين حكومتي أديس أبابا والصومال، ومن الضرورة قيادة تلك الفترة بحكمة ومنهج ناضج حتى لا تتأثر العلاقات بين شعبي البلدين.