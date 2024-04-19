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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عودة: حالة لؤي وائل مستقرة وتحسنت بنسبة 100%

لؤي وائل
لؤي وائل

طمأن محمد عودة مدرب المقاولون العرب، الجماهير على حالة لاعبه لؤي وائل الذي تعرض لإصابة إثر اصطدام قوي في رأسه أدى لفقدان وعي مؤقت قبل أن يتدخل الجهاز الطبي بقيادة الدكتور أيمن زين ونقل اللاعب سريعا لمستشفى المحلة وخضوعه لبعض الفحوصات في المستشفى للاطمئنان عليه في المخ في مباراة غزل المحلة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

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تطورات الحالة الصحية للاعب المقاولون لؤي وائل بعد فقدانه الوعي

أكد عودة أن لؤي وائل حالته أصبحت أفضل ومستقرة بنسبة 100%، وسينقل  إلى غرفة عادية خلال أقل من ساعة ثم يمكث لفترة قصيرة 4-5 ساعات قبل أن يُنقل إلى القاهرة في عربية مجهزة.

أضاف عودة أن اللاعب استعاد وعيه وتحدث مع من حوله، مضيفا أن طبيب المقاولون واخصائي العلاج الطبيعي و4 لاعبين آخرين، سيظلوا مع اللاعب، مضيفا أن باقي البعثة ستتجه إلى القاهرة بعدما تم تأكيد تحسن حالته الصحية بفضل الله.

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تطورات الحالة الصحية للاعب المقاولون لؤي وائل بعد فقدانه الوعي

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