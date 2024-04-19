الإفراج بكفالة عن المشتبه بهم في فضيحة المنحة في جنوب أفريقيا

ثلاثة رجال متهمين بالاحتيال، على مخطط منحة لـ تم الإفراج عن طلاب جامعيين في جنوب إفريقيا بكفالة.

محكمة بالم ريدج الجزئية

تم القبض على الثلاثة قبل أقل من شهر بسبب مزاعم من تحويل أكثر من 16 مليون راند (863،000 دولار ، 693،000 جنيه إسترليني) من التمويل شركة KPMG إلى الحسابات المصرفية الخاصة.

حددت محكمة بالم ريدج الجزئية في جوهانسبرغ كفالة بسعر 50000 راند لكل منهما.

فيديليس مويما وليبوغانغ سيغوبوندو وتريفور ماتشيمانا هم يزعم أنهم عملوا معا بين أكتوبر 2019 و 2022.

وورد أن الثلاثة يعتزمون الدفع ببراءتهم، على الرغم من أنهم لم يقدموا بعد التماسا رسميا.

تظهر نظرة سريعة على التاريخ المهني للسيد مويما عمل البالغ من العمر 32 عاما في مجال الموارد البشرية في شركة فورد موتورز وكسفير للعلامة التجارية للعديد من الشركات بما في ذلك سلسلة البيع بالتجزئة Woolworths.

تم إبلاغ الشرطة عن السيد مويما بعد إجراءات تأديبية الإجراءات في KPMG.

ومن المقرر أن تستمر القضية في 24 مايو/أيار عندما يقوم المدعون العامون قل أنه قد يتم تقديم المزيد من الشهود.

جاءت الأدلة حتى الآن حول الاحتيال المشتبه به من السيد صديقات مويما السابقات، وفقا للهيئة الوطنية للنيابة العامة المتحدث باسم فيندي مجونوندوان، قد يزداد عدد الأشخاص الذين ننظر إليهم نحن نفضل انتظار اللحظة المناسبة، عندما نكون في مرحلة الكشف جدول أعمالنا ، سنكون قادرين على معرفة عدد الأشخاص الذين تمت إضافتهم إلى قضية."

انخفض التضخم في جنوب إفريقيا، إلى 5.3٪ على أساس سنوي في مارس في إشارة إلى أن أكبر اقتصاد صناعي في إفريقيا يفوز في معركة خفض الأسعار.

التضخم في جنوب إفريقيا

بلغ التضخم الاستهلاكي الرئيسي 5.6٪ في فبراير بعد أن وصل إلى 5.3٪ في يناير، وفقا لما أظهرته بيانات من وكالة الإحصاء يوم الأربعاء.

وحتى ذلك الحين، من غير المتوقع أن يعلن البنك المركزي في جنوب أفريقيا، الذي يستهدف تضخما يتراوح بين 3٪ و6٪، عن تخفيضات في أسعار الفائدة قريبا.

أبقى البنك على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 8.25٪ لعدة أشهر.

أمس الأربعاء ، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في جنوب إفريقيا ، مما رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لعام 2024 إلى 0.9٪ فقط.

إنها مراجعة أقل من 1٪ التي قيمها المقرض في يناير. وتعد توقعات الناتج المحلي الإجمالي لجنوب أفريقيا ثاني أدنى مستوى في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث تأتي غينيا الاستوائية فقط في المرتبة الأقل (0.5٪).

عانى اقتصاد جنوب إفريقيا، الذي أضعفه الوباء بالفعل، من أزمات متعددة تتراوح بين انقطاع التيار الكهربائي والمياه على نطاق واسع والفيضانات وفشل البنية التحتية على نطاق واسع.

يقول صندوق النقد الدولي إن البلاد ستواصل محاربة التضخم والبطالة المرتفعة هذا العام.

قال البنك الدولي في تقرير، اليوم الاثنين، إن من المتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي خلال العامين المقبلين في أفريقيا جنوب الصحراء لكن ليس بما يكفي لإحداث تأثير كبير في الفقر في القارة.

البنك الدولي

من المتوقع أن يتوسع اقتصاد المنطقة بنسبة 3.4٪ هذا العام و 3.8٪ في عام 2024 حيث يعزز انخفاض التضخم الاستهلاك الخاص ، ارتفاعا من 2.4٪ في عام 2023 ، حسبما ذكر البنك الدولي في تقرير نبض أفريقيا نصف السنوي.

تضررت العديد من البلدان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بشدة من صدمات كوفيد-19 والحرب الروسية في أوكرانيا، التي أدت إلى ارتفاع التضخم في نفس الوقت الذي أدى فيه ارتفاع أسعار الفائدة العالمية إلى جعل الاقتراض باهظ التكلفة. كما أثر الجفاف والصراع على مساحات شاسعة من المنطقة.