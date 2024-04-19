كينيا تحقق في حادث تحطم طائرة أودى بحياة قائد الجيش فرانسيس أوغولا

أرسلت الحكومة الكينية، فريقا للتحقيق في حادث تحطم طائرة هليكوبتر أودى بحياة قائد الجيش الجنرال فرانسيس أوغولا وتسعة آخرين.

حادث تحكم طائرة كينية

وقع الحادث، بعد وقت قصير من إقلاعه في شمال غرب البلاد ، وكان الجنرال أوغولا من بين الركاب ال 12.

ونقل المتوفون جوا إلى نيروبي، بينما يتلقى اثنان من الناجين الرعاية الطبية، أعلن الرئيس ويليام روتو الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام ، معربا عن أسفه للخسارة باعتبارها "لحظة حزن كبير".

ويحظى الجنرال أوغولا، الذي عين قائدا لقوات الدفاع في نيسان/أبريل من العام الماضي، بالإشادة به باعتباره ضابطا متفانيا خدم بلاده ببسالة.

ومن بين ضحايا الحادث أفراد عسكريون رفيعو المستوى، وكان من بين الضحايا العميد سوالي سعيدي والعقيد دنكان كيتاني وآخرون.

وتعرب مفوضية الاتحاد الأفريقي عن تعازيها لكينيا، حيث كان الضباط في مهمة للتصدي لأعمال اللصوصية في منطقة الصدع الشمالي.

وتعكس هذه المأساة حادثة مماثلة وقعت في يونيو 2021، حيث لقي 10 جنود حتفهم في حادث تحطم طائرة هليكوبتر بالقرب من نيروبي.

عقد الرئيس الكيني وليام روتو، اجتماعا عاجلا لمجلس الأمن في البلاد بعد تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية، حسبما قال المتحدث باسمه.

الرئيس الكيني وليام روتو

ولم يذكر حسين محمد مزيدا من التفاصيل، لكن وسائل الإعلام المحلية ذكرت أن ضباطا عسكريين كبار كانوا على متن الطائرة.

ويقال إن من بينهم الجنرال فرانسيس أوغولا، كبير المستشارين العسكريين للرئيس وقائد قوات الدفاع الكينية.

وسقطت المروحية في الوادي المتصدع في كينيا، واشتعلت فيها النيران، وفقا للتقارير.

وأضافت التقارير أن خمسة أشخاص كانوا على متن المروحية قتلوا بينما نجا ثلاثة آخرون.

تم إرسال فرق الإنقاذ والإنقاذ إلى موقع الحادث.

حث المتحدث باسم الحكومة الكينية إسحاق موارا الكينيين على "التزام الهدوء وتجنب أي تكهنات على الإطلاق في هذا المنعطف الحرج".

وقال "سيصدر بلاغ رسمي بشأن تحطم الطائرة العسكرية قريبا".

أفادت المواقع المحلية في كينيا، أن قوات الدفاع الكينية تحطمت طائرة هليكوبتر بعد لحظات من إقلاعها مع تقارير عن وقوع إصابات.

تحطم مروحية عسكرية كينية

وذكرت قناة "سيتيزن تي في" الإخبارية المحلية، أن قائد الجيش الجنرال فرانسيس أوغولا، كان على متن الطائرة .

وحث المتحدث باسم الحكومة الكينية إسحاق موارا، الكينيين على "التزام الهدوء وتجنب أي تكهنات على الإطلاق في هذا المنعطف الحرج".

وقال المتحدث باسم الحكومة الكينية إسحاق موارا:" سيصدر بلاغ رسمي بشأن تحطم الطائرة العسكرية قريبا"، بعد أنباء عن تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية مع تقارير تفيد بأن بعض كبار الضباط كانوا على متنها.

منظمة العفو

بينما حثت منظمة العفو الكينيين، علي التزام الهدوء بعد أنباء تحطم طائرة هليكوبتر،

وذكرت قناة NTV التلفزيونية الكينية أنه وفقا لمتحدث باسم الشرطة قتل خمسة من كانوا على متن المروحية العسكرية التي تحطمت، كان هناك ثلاثة ناجين ، حسبما ورد في الشرطة.

كما نقلت وكالة رويترز للأنباء، هذه الأرقام نقلا عن مصدر مجهول في الشرطة، مضيفة أن الناجين الثلاثة يعالجون في المستشفى.

لا تزال تفاصيل تحطم المروحية العسكرية الكينية غامضة ، ولكن إليك بعض ما نعرفه: