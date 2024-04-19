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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رسميًا.. النصر يضمن المشاركة في كأس السوبر وأبطال آسيا

ساديو ماني لاعب النصر
ساديو ماني لاعب النصر السعودي

ضمن فريق النصر السعودي رسميًا المشاركة في النسخة القادمة من بطولة كأس السوبر السعودي وكأس النخبة الاسيوي "دوري أبطال آسيا" وذلك بعد الفوز على الفيحاء اليوم في الدوري.

و حقق فريق النصر فوزًا مهمًا على الفيحاء بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب الأول بارك في إطار منافسات الجولة 28 من الدوري السعودي للمحترفين.

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النصر يقلب الطاولة على الفيحاء بثلاثية في الدوري السعودي

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النصر يتأخر أمام الفيحاء بهدف في الشوط الأول

سجل فاشيون ساكالا هدف تقدم الفيحاء مبكرًا في الدقيقة السادسة من الشوط الأول، حاول بعدها النصر إدراك هدف التعادل ولكنه لم يتمكن من الوصول لشباك الفيحاء في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني تمكن النصر من قلب الطاولة على الفيحاء بثلاثية سجلها عبد الإله العمري وساديو ماني "ثنائية" في الدقائق 72 و 76 و 82 من عمر المباراة لينتهي اللقاء بنتيجة 3-1.

النصر يشاركة في آسيا والسوبر

بهذا الانتصار يضمن فريق النصر المشاركة في النسخة القادمة من كأس السوبر السعودي والمشاركة في كأس النخبة الأسيوي ( دوري أبطال آسيا ).

كما رفع فريق النصر رصيده إلى 68 يحتل بها المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن، بفارق 9 نقاط عن الهلال المتصدر.

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