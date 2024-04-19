النصر يتأخر أمام الفيحاء بهدف في الشوط الأول

أنهى فريق النصر الشوط الأول متأخرًا أمام الفيحاء بهدف دون رد في المباراة الجارية الآن على ملعب الأول بارك في إطار منافسات الجولة 28 من الدوري السعودي للمحترفين.

بدأ النصر المباراة بتشكيل مكون من

حارس المرمى: دافيد اوسبينا

الوسط: تيليس - فتيل - العمري - لابورت

الدفاع: الغنام - خيبري - بروزوفيتش

الهجوم: اوتافيو - غريب – ماني

سجل فاشيون ساكالا هدف تقدم الفيحاء مبكرًا في الدقيقة السادسة من الشوط الأول، حاول بعدها النصر إدراك هدف التعادل ولكنه لم يتمكن من الوصول لشباك الفيحاء.

شهد الشوط الأول رفض الحكم منح النصر ركلة جزاء بعد العودة للفار ومنح ساديو ماني الكارت الأصفر بسبب الاعتراض.

ويدخل فريق النصر المباراة بشعار لا بديل عن النقاط الثلاثة، حيث أنه في حال الفوز سيضمن المشاركة في النسخة القادمة من كأس السوبر السعودي والمشاركة في كأس النخبة الأسيوي ( دوري أبطال آسيا ).

يحتل فريق النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 65 نقطة، بفارق 12 نقطة عن الهلال المتصدر، وبفارق 13 نقطة عن الأهلي صاحب المركز الثالث.