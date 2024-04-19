مصرع طفلة وإصابة 3 آخرين في حريق منزل بالفيوم

لقيت طفلة بالفيوم مصرعها وأصيب 3 اخرين ، في حريق منزل بقرية العجميين بمركز ابشواي، تم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفي .

تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ابشواي ، بتلقيه بلاغ من شرطه النجدة بوجود بلاغ من الاهالي بنشوب حريق في منزل مكون من طابق واحد بقريه العجميين، والذي أسفر عن وفاة طفله وإصابة شاب وسيدتين كانوا بالمنزل.

وانتقلت اجهزة الحمايه المدنيه وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعه، حيث تمت السيطرة على الحادث قبل امتداده المنازل المجاورة، ونقلت سيارة الإسعاف جثمان الطفله إلى مشرحة مستشفي ابشواي المركزي ونقل المصابين إلى المستشفى ذاته لتلقي العلاج اللازم.

وكشفت التحريات الأولية أنّ ماسا كهربائيا في الدائرة الكهربية بالمنزل تسبب في اشتعال الحريق، وأنّ الحريق قضاء وقدر، وعدم وجود أي شبهة جنائية في اشتعال الحريق، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة التى أمرت بندب خبراء المعمل الجنائى لبيان اسباب الحريق وتولت التحقيق.

حادث آخر

وفى حادث سابق تمكنت اجهزة الحماية المدنية فى الفيوم من السيطرة على حريق شب فى منزل مكون من 3 طوابق فى حى قحافة دون وقوع اصابات , وذلك بسبب ماس كهربائى احدث بعض الشرر الذى تطاير و أدى إلى اشتعال النيران في محتويات المنزل، تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم،قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول فى مدينة الفيوم بتلقيه بلاغ من شرطة النجدة، بورود بلاغ ، بنشوب حريق في منزل مكون من ثلاث طوابق طابق قحافه بدائرة المركز .

وانتقلت اجهزة الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتم إخماد النيران دون وقوع أيّ خسائر في الأرواح البشرية، أو إصابات، وقبل أن تمتد إلى العقارات المجاورة.

وتبينّ من المعاينة الأولية أنّ ماسا كهربائيا في الدائرة الكهربية بالمنزل تسبب في اشتعال الحريق، وأنّ الحريق قضاء وقدر، وعدم وجود أي شبهة جنائية في اشتعال الحريق، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى امرت بندب خبراء المعمل الجنائى لبيان اسباب الحريق و تولت التحقيق.