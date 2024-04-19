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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مشرف الاتحاد الدولي للكاراتيه: واثق من تنظيم مصر لبطولة عالم ممتازة

الكاراتيه
الكاراتيه

أكد ستيبان بيريز مشرف الاتحاد الدولي للكاراتيه على بطولات البريميرليج أنه واثق من تنظيم مصر لبطولة عالم ممتازة للكاراتيه العام المقبل.

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مشرف الاتحاد الدولي للكاراتيه: مصر من أفضل دول العالم تنظيماً للبطولات

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وزير الرياضة يشهد المؤتمر الصحفي للإعلان عن استضافة مصر لبطولة العالم للكاراتيه

وقال رئيس لجنة التنظيم بالاتحاد الدولي في تصريحات نقلها الاتحاد المصري للكاراتيه اليوم: " واثق من تنظيم مصر لبطولة ممتازة ".

وتحدث بيريز عن الفارق بين بطولة العالم، والدوري العالمي، أن المشاركة في الدوري العالمي مفتوحة يمكن لافضل مائة لاعب على العالم المشاركة بها.

أما في بطولات العالم فيتأهل فقط افضل 32 لاعباً جمعوا نقاط في كل فئة منافسة، ما يعني أن بطولة العالم يتنافس فيها صفوة اللاعبين.

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