مشرف الاتحاد الدولي للكاراتيه: مصر من أفضل دول العالم تنظيماً للبطولات

أكد ستيبان بيريز مشرف الاتحاد الدولي للكاراتيه على بطولات البريميرليج، أنها المرة الرابعة له التي يحضر فيها بطولة على أرض مصر، وفي كل مرة يكون التنظيم أكثر احترافية من المرة السابقة.

ويتواجد بيريز في القاهرة حاليا للإشراف على تنظيم بطولة الدوري العالمي للكاراتيه البريميرليج ، والتي تستضيفها مصر على الصالة الرئيسية بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي في الفترة من 19 إلى 21 إبريل الجاري.

وعن الفارق الذي لاحظه مع انطلاق البطولة اليوم عن بطولة العام الماضي، قال بيريز :"أهم اختلاف بين بطولة العام الماضي والبطولة الحالية هو موقع الحكام ، حيث أن موقع الحكام في البطولة الحالية أفضل بكثير ويسهل مهمتهم في متابعة المباريات جدا خاصةً مع شكل الملعب المريح للنظر، وكذا موقع الإعلاميين والمصورين".