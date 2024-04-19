تشكيل النصر أمام الفيحاء.. ساديو ماني في الهجوم

أعلن المدير الفني لويس كاسترو تشكيل النصر الأساسي لمواجهة الفيحاء في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء تشكيل النصر للمباراة كالأتي :

حارس المرمى: دافيد اوسبينا

الوسط: تيليس - فتيل - العمري - لابورت

الدفاع: الغنام - خيبري - بروزوفيتش

الهجوم: اوتافيو - غريب - ماني

ويدخل فريق النصر المباراة بشعار لا بديل عن النقاط الثلاثة، حيث أنه في حال الفوز سيضمن المشاركة في النسخة القادمة من كأس السوبر السعودي والمشاركة في كأس النخبة الأسيوي ( دوري أبطال آسيا ).