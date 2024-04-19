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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل النصر أمام الفيحاء.. ساديو ماني في الهجوم

النصر والفيحاء
النصر والفيحاء

أعلن المدير الفني لويس كاسترو تشكيل النصر الأساسي لمواجهة الفيحاء في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري السعودي للمحترفين.

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ساديو ماني يقود تشكيل النصر المتوقع أمام الفيحاء في غياب رونالدو

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موعد مباراة النصر والفيحاء في الدوري السعودي.. والقنوات الناقلة

وجاء تشكيل النصر للمباراة كالأتي : 

حارس المرمى: دافيد اوسبينا 

الوسط: تيليس - فتيل - العمري - لابورت 

الدفاع: الغنام - خيبري - بروزوفيتش 

الهجوم: اوتافيو - غريب - ماني

ويدخل فريق النصر المباراة بشعار لا بديل عن النقاط الثلاثة، حيث أنه في حال الفوز سيضمن المشاركة في النسخة القادمة من كأس السوبر السعودي والمشاركة في كأس النخبة الأسيوي ( دوري أبطال آسيا ).

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