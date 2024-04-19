محافظ قنا يتفقد أعمال ترفيق منطقة "هو" الصناعية بنجع حمادى

بنسبة تنفيذ بلغت 91%..

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن مشروع إعادة ترفيق منطقة هوُّ الصناعية جنوب مركز نجع حمادي شمال قنا، بلغ نسبة 91%.

وأجري المحافظ، اليوم الجمعة، جولة تفقدية بمنطقة "هو" الصناعية بمركز نجع حمادي، وذلك لمتابعة أعمال تنفيذ مشروع ترفيق المنطقة الصناعية.

ويشمل مشروع إعادة ترفيق منطقة هوُّ الصناعية (شبكات مياه شرب بطول ٦٠ كم وشبكات صرف صحي بطول ٣١ كم ، وخطيّ طرد قطر ٨٠٠ ملم ، و ٥٠٠ ملم ، وخط إنحدار محطة المعالجة الرئيسية قطر ١٢٠٠ ملم، كابلات كهرباء بطول ١١٥ كم، خطوط تليفونات ).

فضلا عن أعمال تنفيذ خزان مياه بسعة ١٠ الآف م٣ ، ومأخذ مياه من النيل مباشرة بطول ١١ كم وقطر ٥٠٠ ملم ، ومحطة تنقية ، وخزان حريق بسعة ١١٠٠ م٣ ، وشبكة حريق بطول ٢٤ كم ، وشبكة غاز طبيعي .

زيارة 3 مصانع:

وتابع المحافظ، عدد من المصانع بالمنطقة الصناعية ، واطمئن علي انتظام عمل خطوط الانتاج بها حيث استهل جولته بتفقد مصنع زغلول للصناعات الغذائية بطاقة انتاجية ١٥٠ طن حلويات في العام ويوفر ١٠٠ فرصة عمل،

ومصنع الماسة لإنتاج البلاستيك ، والمقام علي مساحة ١٠٠٠ متر ، بطاقة انتاجية تصل إلي ٣٠٠ طن شهريا من خلال ١٤ خط انتاج ، يوفر ٥٥ فرصة عمل للشباب، و يتم تصدير انتاج المصنع للخارج .

و تابع محافظ قنا جولته بتفقد مصنع مصر العليا للأثاث، والذى ينتج اثاث خشبي متنوع ويوفر ١٠ فرص عمل مباشرة، ومصنع آل البيت للأثاث.

قال المحافظ، إن تنمية وتطوير قطاع الصناعة يأتي على رأس أولويات القيادة السياسية وخطة الحكومة خلال المرحلة الحالية.

توجيهات الرئيس:

وأشار إلى أن المحافظة لا تألوا جهدا فى تقديم الدعم اللازم وكافة التسهيلات للمستثمرين الجدد وأصحاب المصانع القائمة لما يمثله قطاع الصناعة من دور محورى فى دعم وتنمية الإقتصاد القومى.

وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، داعيا رجال الأعمال إلى القدوم للإستثمار بمحافظة قنا لما تتمتع به من مقومات إستثمارية كالثروات المعدنية وشبكة الطرق الإقليمة المميزة بالإضافة إلى قربها من موانئ التصدير في البحر الاحمر والأقصر .

70 مصنعًا منتجًا:

يُذكر أن منطقة "هو" الصناعية تقع على مساحة ٥٠٠ فدان تم تقسيمها إلي ٥٥٢ قطعة منها ٢٣١ قطعة مخصصة للمشروعات ، وتضم عدد ١٦٤ مصنع؜ ، منها ٧٠ مصنع منتج.

و ٨٦ مصنع تحت الانشاء و ٥ مصانع فى مرحلة استخراج الأوراق وانهاء التراخيص ، و ٣ مصانع متوقفة بإجمالى إستثمارات تصل الى مليار جنيه ، وتوفر ٦ الآف فرصة عمل.

رافق المحافظ، خلال جولته حسام حموده سكرتير عام المحافظة، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية ، و محمد عزت مدير فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بقنا.

و عبدالرحيم محمد مدير إدارة الإستثمار بالمحافظة، والمهندس رامي ابوبكر مدير مشروع ترفيق المنطقة الصناعية بهو وأشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي ، و محمد شعبان مدير المنطقة الصناعية.