12 شاحنة إماراتية تصل غزة عبر معبر كرم أبو سالم جنوب رفح

قال مصدر مسؤول في شمال سيناء، اليوم الجمعة، إنه تم إدخال 12شاحنة مساعدات مقدمة من دولة الامارات العربية المتحدة إلى قطاع غزة عبر بوابة معبر كرم أبو سالم جنوب مدينة رفح في محافظة شمال سيناء

مواد إغاثية وغذائية

وأضاف المصدر، أن الشاحنات حملت أكثر من 300 طنًا من المواد الإغاثية والغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية، مقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي لصالح أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.



وأشار المصدر إلى إدخال الشاحنات إلى القطاع بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، وبعد اتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.



وأوضح المصدر أن المساعدات ضمن عملية «الفارس الشهم 3» التي وجه بتنفيذها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات لصالح الأشقاء الفلسطينيين في غزة.

ولفت المصدر إلي أن عدد طائرات الشحن الاماراتية التي وصلت إلي مطار العريش تبلغ 204 طائرات مساعدات، و659 شاحنة نقل بري، إضافة إلى 3 سفن شحن تحمل المساعدات، وسفينة رابعة عبارة عن مستشفى عائم، و6 محطات تحلية مياه بقدرة إنتاجية 1.2 مليون جالون يومياً، و5 مخابز بقدرة إنتاجية 12500 - 15000 رغيف في الساعة.