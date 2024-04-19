الجمعة 19 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بث مباشر مباراة النصر والفيحاء الآن في الدوري السعودي

مباراة النصر والفيحاء
مباراة النصر والفيحاء

بث مباشر مباراة النصر والفيحاء الآن يقدمه لكم بوابة الوفد الإلكترونية والتي ستجمع بين الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب الأول بارك في إطار منافسات الجولة 28 من الدوري السعودي للمحترفين.

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تشكيل النصر أمام الفيحاء.. ساديو ماني في الهجوم

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ساديو ماني يقود تشكيل النصر المتوقع أمام الفيحاء في غياب رونالدو

تشكيل النصر أمام الفيحاء

أعلن المدير الفني لويس كاسترو تشكيل النصر الأساسي الذي سيبدأ به مواجهة الفيحاء اليوم وجاء كالأتي:

حارس المرمى: دافيد اوسبينا 

الوسط: تيليس - فتيل - العمري - لابورت 

الدفاع: الغنام - خيبري - بروزوفيتش 

الهجوم: اوتافيو - غريب – ماني

ويدخل فريق النصر المباراة بشعار لا بديل عن النقاط الثلاثة، حيث أنه في حال الفوز سيضمن المشاركة في النسخة القادمة من كأس السوبر السعودي والمشاركة في كأس النخبة الأسيوي ( دوري أبطال آسيا ).

يحتل فريق النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 65 نقطة، بفارق 12 نقطة عن الهلال المتصدر، وبفارق 13 نقطة عن الأهلي صاحب المركز الثالث.

مشاهدة بث مباشر النصر والفيحاء من هنا

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