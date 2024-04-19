منظمة المرأة العربية تدعو للتعامل مع القضايا في إطار رسالة الإسلام الحضارية

وجَّهت الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية كل التحية والتقدير للمملكة المغربية التي تحتضن فعاليات الندوة الدولية حول: "واقع تعليم الفتيات في العالمين العربي والإسلامي".

قضية المرأة

وأكدت في كلمتها الختامية أهمية التواصل العلمي الهادف لتبادل المعارف والخبرات والتجارب في القضايا ذات الاهتمام المشترك مثل قضية المرأة، مؤكدة أنه من المهم أيضا الانفتاح على العالم والتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشكل مخلص بقضايا المنطقة.

ودعت سيادتها إلى(استلهام الرسالة الحضارية التي أتى بها الإسلام) في التعامل مع قضايا المرأة في العالمين العربي والإسلامي.

وأخيرا وجهت سيادتها التحية لفريق عمل منظمة المرأة العربية في القاهرة وفي المغرب مثمنة جهودهم من أجل إنجاح أعمال الندوة التي عقدتها المنظمة بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة

بالرباط.

وفي ختام الندوه تم تبادل الدروع التذكارية فيما بين منظمة المرأة العربية ممثلة في الدكتورة فاديا كيوان، ، و منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) ممثلة في أنار كريموف، مدير قطاع الشراكات والتعاون الدولي،