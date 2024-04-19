الشوالي معلقًا لمباراة برشلونة وريال مدريد السبت في الدوري الإسباني

أعلنت قنوات بي إن سبورت الرياضية عن تعيين عصام الشوالي معلقًا على مباراة برشلونة وريال مدريد القادمة في الدوري الإسباني.

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى ملعب سانتياغو برنابيو يوم الأحد المقبل لمتابعة كلاسيكو الأرض المرتقب بين برشلونة وريال مدريد في قمة منافسات الجولة 32 من الدوري الإسباني.

ومن المتوقع أن تلقى المباراة متابعة كبيرة نظرًا للصراع التاريخي الطويل بين الفريقين والتنافس الشديد بينهم على لقب الدوري الإسباني هذا الموسم.

يدخل فريق ريال مدريد المباراة محتلا المركز الأول في صدارة الليجا برصيد 78 نقطة، بفارق 8 نقاط عن برشلونة الوصيف، ويبحث الميرنجي عن الانتصار متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور لتوسيع الفارق مع العملاق الكتالوني حسم لقب الدوري بشكل كبير.

على الجانب الأخر يتمسك برشلونة بالأمل الأخير لمواصلة المنافسة على لقب الدوري، حيث يستهدف خطف النقاط الثلاثة وتضييق الفارق مع الريال إلى 5 نقاط أملا في تعثره خلال الجولات المتبقية والانقضاض على لقب الدوري.

معلق مباراة الريال وبرشلونة والقناة الناقلة

وتم تعيين عصام الشوالي معلقًا لمباراة ريال مدريد ضد برشلونة يوم الأحد في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك عبر قناة beIN Sports HD 1 الحاصلة على حقوق بث الليجا هذا الموسم.