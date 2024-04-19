كاسيميرو: ريال مدريد يتحول في دوري أبطال أوروبا ولا يوجد تفسير لذلك
أكد كاسيميرو نجم مانشستر يونايتد الحالي، وريال مدريد السابق أن الملكي يتحول عندما يلعب في مسابقة دورى أبطال أوروبا.
أضاف كاسيميرو في تصريحات صحفية: في مُباراة مانشستر سيتي الأخيرة عانيت مثلما عانى أي مُشجع لريال مدريد ، أنا سعيد بتأهل ريال مدريد إلى نصف النهائي.
وكان ريال مدريد تأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد انتصاره على مانشستر سيتي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد نهاية الأشواط الأصلية والإضافية بالتعادل بنتيجة 1-1.
أضاف كاسيميرو: لدى ريال مدريد تلك النقطة من الحظ في دوري الأبطال والتي لا يمكن شرحها ولا يمكن إيجاد تفسير لها، هذا الفريق يتحول عندما يلعب في دوري أبطال أوروبا.
وتابع: في ريال مدريد عندما تفوز بالدوري الإسباني، يقولون فلما لا تفوز بدوري الأبطال ، إذا فزت بالليجا ودوري الأبطال ، يقولون لنرى ما يمكننا أن نحققه الموسم القادم ، هذا الموسم هم قريبين من الفوز بالليجا ودوري الأبطال وإذا فازوا بالأثنين معًا ، سيقولون لنرى ما سيحدث العام القادم.
وواصل: هنا الأمور تسير هكذا، هكذا ، هذا هو (DNA) ريال مدريد، فلورنتينو بيريز لم يكن يريدني أن أرحل ، لم يكن يريد التحدث معي حول هذا الموضوع (مغادرة ريال مدريد ) كان علي أن أتحدث مع أشخاص آخرين في النادي.
ولافت إلى أنه رحل عن ريال مدريد من الانتقال إلى مانشستر يونايتد قائلا: الشياطين الحُمر هو أفضل فريق في إنجلترا، لقد أتيت إلى هذا الفريق من أجل الفوز بالألقاب.