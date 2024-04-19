الجمعة 19 أبريل 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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القبض على شخص هدد بتفجير نفسه في قنصلية إيران بفرنسا (فيديو)

الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية

شهدت العاصمة الفرنسية حالة من الاستنفار، إذ هدد أحد الأشخاص زعم أن  معه حزام ناسف، بمحيط قنصلية إيران، وهدد بتفجير نفسه.

 

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انتقادات تطال بن غفير بعد إسناده ضمنيًا مسؤولية انفجارات إيران لإسرائيل

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رجل يهدد بتفجير نفسه في قنصلية إيران بباريس والشرطة تتدخل

 

وأنشأت قوات الشرطة ومكافحة الإرهاب والشغب كردونا أمنيا وطالبت سكان العاصمة بعدم التواجد في محيط القنصلية، وتمكنت من القبض عليه.

تحذير من الداخلية الفرنسية بالتواجد أمام قنصلية إيران

وظهرت حالة من التخوف وعدم الاستقرار في باريس، وكانت قوات الأمن الفرنسية لا طالما تحدثت عن تهديدات إرهابية لكن لم يتحدث أحد عن تفجيرات في القنصلية الإيرانية أو غيرها.

وأمام فرنسا الكثير من التحديات الأمنية التي ستكون منتشرة خلال الأيام القليلة المقبلة، والتي تستعد من خلالها الحكومة الفرنسية لاستضافة الألعاب الأولمبية.

ولم تعلن الداخلية عن هوية الرجل الذي كان ينوي تفجير نفسه أمام القنصلية الإيرانية، إلا أنها تحدثت عن ضرورة توخي الحيطة والحذر وعدم الدخول في هذه المنطقة التي بها القنصلية الإيرانية في باريس.

 

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