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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

رجل يهدد بتفجير نفسه في قنصلية إيران بباريس والشرطة تتدخل

الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية

انتشرت الشرطة الفرنسية، في موقع القنصلية الإيرانية بباريس بعد أن هدد رجل بتفجير نفسه بالمبنى الدبلوماسي، وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

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باحث: الهجوم الإسرائيلي على إيران كانت تعلمه طهران منذ أيام (فيديو)

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أستاذ علاقات دولية: هجوم إسرائيل على إيران لحفظ ماء الوجه (فيديو)

جاء ذلك بينما تشهد إيران صراعًا مع إسرائيل التي ضربت قتصليتها في دمشق وقتلت عددا من قادة  الحرس الثوري، وما تبعها من هجوم بـ300 طائرة مسيرة وصاروخ، على تل أبيب ثم الهجوم على أصفهان.

وعقب سماع دوي انفجار شديد نسبياً شرق مدينة أصفهان، قال القائد العسكري الكبير للجيش في محافظة أصفهان العميد ميهن دوست إن هذا "الصوت كان ناتجا عن إطلاق الدفاعات الجوية النار في أصفهان على أجسام مشبوهة ولم يلحق أي الضرر".

تهديد إيراني لإسرائيل

فيما قال قائد القوة البرية في الجيش الإيراني العميد" كيومرث حيدري"، إنه إذا ظهرت أجسام طائرة مشبوهة في سماء البلاد مثل حادثة الليلة الماضية في أصفهان فلن تسلم من استهداف قواتنا الدفاعية .

وأكد حيدري في تصريحات له، أنه على الكيان الصهيوني أن يعلم أنه إذا ارتكب خطأ فسوف يعاقب هذه المرة بشكل أشد قسوة، مشيرا إلى أن الخبراء حاليا يجرون تقييما لحادث أصفهان وسيعلنون عن نتائجه لاحقا .

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