وزارة الأوقاف تفتتح 8 مساجد اليوم الجمعة

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، افتتاح 8 مساجد منها 4 إحلالًا وتجديدًا، و4 مساجد صيانة وتطويرًا.

أوضحت الأوقاف، أنه بذلك يصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 /7 / 2023 م حتى تاريخه 909 مساجد منها 710 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و199 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

ففي مديرية أوقاف المنوفية تم افتتاح المسجد الشرقي بقرية العامرة بمدينة سرس الليان بمركز منوف، ومسجد المغفرة بمنشأة السادات بمركز الشهداء، بحضور اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، ومحمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، والشيخ صبري ياسين دويدار، والدكتور محمد عزت محمد أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور عاصم قبيصي مدير مديرية أوقاف المنوفية، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية والدعوية بالمحافظة.

وفي مديرية أوقاف الجيزة تم افتتاح مسجد النور بالحجارة بأطفيح، ومسجد عمر بن الخطاب بسقارة بالبدرشين، ومسجد الخليفة المأمون بالبدرشين، بحضور الدكتور السيد مسعد السيد حسن مدير مديرية أوقاف الجيزة، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية والدعوية بالمحافظة.



وفي مديرية أوقاف الإسماعيلية تم افتتاح مسجد الرحمن بأبو جريش بأبو صوير بحضور الشيخ السيد عطية مدير الدعوة بالمديرية.

وفي مديرية أوقاف الدقهلية تم افتتاح مسجد الإيمان بالدقانوة الجديدة بعزبة محمد السيد البلاسي بمركز المنزلة بحضور مدير إدارة المنزلة.

وفي مديرية أوقاف البحيرة تم افتتاح مسجد عزبة شاهين بقرية طرابمبا بمركز دمنهور بحضور مدير إدارة أوقاف دمنهور أول.

ليصل إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 19/ 4 / 2024م عدد (11931) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (18) مليارًا، و(144) مليون جنيه.

الأوقاف ومحافظ المنوفية يفتتحان المسجد الشرقي بقرية العامرة بسرس الليان

افتتح الشيخ صبري ياسين دويدار رئيس مجموعة الاتصال السياسي، نائبًا عن وزير الأوقاف، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، المسجد الشرقي بقرية العامرة بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية.

جاء ذلك بحضور كل من: أحمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، والدكتور محمد عزت محمد أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور عاصم قبيصي مدير مديرية أوقاف المنوفية، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية والدعوية بالمحافظة.

وألقى خطبة الجمعة الدكتور محمد عزت محمد بعنوان: معنى التاجر الصدوق ومنزلته .. ولماذا هو مع النبيين والصديقين؟.

وفي إطار دور وزارة الأوقاف المجتمعي تم اليوم الجمعة 19 أبريل 2024م تسليم 4 طن سلع غذائية و١ طن لحوم لمحافظة المنوفية؛ لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بمعرفة اللجنة المشكلة من المحافظة ومديرية الأوقاف ومديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية.