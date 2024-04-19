الأوقاف ومحافظ المنوفية يفتتحان المسجد الشرقي بقرية العامرة بسرس الليان

افتتح الشيخ صبري ياسين دويدار رئيس مجموعة الاتصال السياسي، نائبًا عن وزير الأوقاف، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، المسجد الشرقي بقرية العامرة بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية.

جاء ذلك بحضور كل من: أحمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، والدكتور محمد عزت محمد أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور عاصم قبيصي مدير مديرية أوقاف المنوفية، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية والدعوية بالمحافظة.

وألقى خطبة الجمعة الدكتور محمد عزت محمد بعنوان: معنى التاجر الصدوق ومنزلته .. ولماذا هو مع النبيين والصديقين؟.

وفي إطار دور وزارة الأوقاف المجتمعي تم اليوم الجمعة 19 أبريل 2024م تسليم 4 طن سلع غذائية و١ طن لحوم لمحافظة المنوفية؛ لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بمعرفة اللجنة المشكلة من المحافظة ومديرية الأوقاف ومديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية.

وزير الأوقاف: رمضان هذا العام كان استثنائيًّا والموفدون أدوا دورًا عظيمًا

شهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري الأربعاء، تكريم شركاء النجاح في شهر رمضان من موفدي الأوقاف من الأئمة والقراء بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

جاء ذلك بحضور الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، والدكتور محمد عزت الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور أيمن أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة.

وفي كلمته رحب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بالسادة الحضور، مؤكدًا أن رمضان هذا العام كان عامًا استثنائيًّا في الداخل والخارج، فكما أدى الموفدون دورًا هامًا في الخارج، فقد أدي زملاؤهم الأئمة في الداخل أداءً غير مسبوق، حدثت فيه حالة من الرضا والإقبال غير مسبوق وحالة من السكينة والطمأنينة، مؤملًا أن تستمر هذه الحالة على مدار العام، سواء على مستوى المقارئ أو على مستوى الابتهالات أو الجانب الدعوي، مشيرًا إلى أنه تم تكريم القراء والمبتهلين، كما تم رفع معاشات القراء من مليوني جنيه إلى 3 ملايين جنيه في العام، وتم رفع جائزة الأسر القرآنية من 750 ألف جنيه إلى مليون وخمسين ألفًا للأسرة القرآنية الأولى، كما تم رفع مجمل جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم إلى عشرة ملايين وستمائة وخمسين ألف جنيه، على أمل أن تكون هناك زيادات أخرى قبل موعد انطلاق المسابقة القادم بإذن الله تعالى.

وأكد وزير الأوقاف أن هناك برنامجًا يقام لأول مرة في المساجد، هو برنامج الدورات في ريادة الأعمال بمراكز الثقافة الإسلامية والمساجد الكبرى بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مشيرًا إلى أن هناك إقبالًا كبيرًا على هذه الدورات وهي دورات متخصصة جدًّا في ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتطوير المشروعات، مؤكدًا أن النجاح له ضريبة لا بد من دفعها، يقول الشافعي (رحمه الله):

لَولا المَشَقَّةُ سادَ الناسُ كُلُّهُمُ

وكان المتنبي (رحمه الله) يقول:

كلامي منطق العربي الأصيل

وَكانَ بِقَدرِ ما عانيتُ قيلي

وَلَيسَ يَصِحُّ في الأَفهامِ شَيءٌ

إِذا اِحتاجَ النَهارُ إِلى دَليلِ

مؤكدًا أن كثرة المشاركات في المسابقات بشجاعة ينمي المعارف، ويكشف حقيقة النفس بإدراك مواطن الضعف ومواطن القوة، ويقينا يمكن أن تكون جيدًا لكنك يمكن أن تكون أجود.

الموفدون أدوا دورًا عظيمًا ومشرفًا

وأكد أن الموفدون قد أدوا دورًا عظيمًا ومشرفًا، وأقول للموفدين: شرفتم مصر وكنت خير ممثلين لها في مجالكم، وأبرزتم الصورة التي صارت عليها مصر في عهد الرئيس السيسي (حفظه الله)، مشيرًا إلى أنه ولأول مرة يتم إيفاد 18 إمامًا وقارئًا إلى دولة ألمانيا من الأئمة شديدي التميز، وقد حرصنا على أن يكون الموفد على جانب عظيم من حسن السلوك والأداء المتميز.

وأشاد بما كان من الموفدين إلى دولة فنزويلا وتلاوة القرآن الكريم بالقصر الجمهوري بحضور رئيس دولة فنزويلا ونائبة الرئيس ورئيس البرلمان وكان لها صدى كبيرًا، وكذلك في ألمانيا حيث تم استضافتهم في أعرق كنائس ألمانيا، وقد تم متابعة أداء الموفدين، والأهم التخطيط لعمل كبير حيث أعلنا أننا سنطلق الأمسيات القرآنية بالمحافظات، كما سيتم عمل ختمة قرآنية من أداء الأئمة الموفدين.