الجمعة 19 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

بعد اكثر من 4 أشهر.. انتشال جثمان الشهيد الساجد

الشهيد الساجد
الشهيد الساجد

تمكنت كتائب القسام من ‏انتشال جثمان الشهيد القسامي الساجد تيسير ابو طعيمة، ودفنه في بني سهيلا في خانيونس جنوبي القطاع.

وكانت قوات الاحتلال تمنع الوصول لجثمان الشهيد الملقب بالساجد ودفنه، بعد استشهاده في المعارك الضارية في خانيونس.

 

في وقت سابق ، أعنت كتائب القسام، اغتيال قائد كتيبة طولكرم ابو شجاع في العملية العسكرية المستمرة .

ونشرت القسام صورة ابو شجاع وقالت في بيان: الشهيد المجاهد محمد جابر "أبو شجاع" قائد كتيبة طولكرم في سرايا القدس، والذي ارتقى مع ثلة من الشهداء خلال اشتباكات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي .

 

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