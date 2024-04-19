الأب مكاري مسعود يعقد نهضة الصوم بكنيسة العذراء في العباسية

يعقد الأب مكاري مسعود، غدًا السبت، نهضة الصوم الكبير بالتزامن مع بداية الاسبوع السادس والمعروف بـ"أحد المولود أعمي" ويشتهر بـ"التناصير"، ذلك بمقر كنيسة العذراء مريم في العباسية بدءًا من الساعة السابعة والنصف مساءً.

تضمن اللقاء تطبيق الطقوس القبطية الأرثوذكسية ورفع البخور وتقديم الحمل بحضور خورس الشمامسة ولفيف من الآباء الكهنة وأحبار ورموز الكنيسة، ومن المقرر أن تتواجد مسابقة خاصة بسفري صموئيل الأول والثاني.

استعدادات الأقباط في الاعياد

يترقب الأقباط الاحتفال ذكرى كبيرة وهى واحدة من حصاد الكنيسة لثراء التراث العريق التي تفيض به الكنيسة المصرية، وخلاله تعيد إحياء ذكرى عدد من الفعاليات فمنذ أيام شهدت احتفالات بمناسبة عيد البشارة التي تعيد ذكرى بشرى مولد المسيح حين ظهر الملاك غبريال إلى السيدة العذراء ليخبرها بحملها وأن ف أحشائها مخلص الأمة، ويأتي ذلك بالتزامن مع الفترة المقدسة التي تعرف بـ الصوم الكبير تستمر لمدة ٥٥ يوما، وينتهي باحتفالية عيد القيامة المجيد المقرر في مايو المقبل.

أحداث هامة في تاريخ الاقباط

وتأتي هذه الذكرى الخالدة بعد أسابيع فترة “صوم يونان” التي استمرت حتى “فصح يونان” الذي اقيم بالكنائس في مختلف الإيبارشيات وكان يعيد ذكرى تحتل مكانة لدى الأقباط نظرا لتشابهه قصة النبي يونان بالمسيح، ويأتي ضمن الأنشطة الروحية للكنيسة المصرية التي عاشت عدة فعاليات كان من ابرزها احتفالية عيد الغطاس التي أقيمت السبت الموافق ١١ طوبة، وجاءت بعد أيام بعيد الميلاد المجيد والذي جاء بعد صوم ونهضة الميلاد، لمدة ٤٣ يوما، تخللت طقوس روحية واقامت سهرة "كيهك".

مظاهر تباين واتفاقات بين الطوائف

تتحد الطوائف المسيحية فيما بينها في جوهر الإيمان بالمسيح، بينما تختلف في تطبيق الطقوس وتعدد أسبابها العقائدية، وجوانب من بينها اختلاف موعد الاحتفال بعيد الميلاد وترجعها عوامل جغرافية وغيرها تاريخية ولعل من أبرز هذه المظاهر التى تظهر اختلافات طفيفة غير جوهرية بين الطوائف توقيت وتواريخ الأعياد، حتى تلك الكنائس التى تتحد فى عقيدة واحدة رغم اختلافها الشرقى والغربي، قد تتشابه المظاهر كصوم الميلاد الذى يسبق احتفال العيد ولكنه بدأ فى الكنيسة الغربية مثل "الكاثوليكية وروم الارثوذكس" من 10 ديسمبر الماضي