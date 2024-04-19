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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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بلينكن: ندعم إقامة دولة فلسطينية ونرفض اجتياح رفح (فيديو)

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

 أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، دعم الولايات المتحدة لإقامة دولة فلسطينة، مشيرًا إلى أن أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية سيكون لها تداعيات كارثية.

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 وقال خلال كلمته بمؤتمر صحفي في ختام اجتماعات مجموعة السبع، الذي نقلته قناة “القاهرة الإخبارية”، اليوم الجمعة، إن أمريكا عملت على تجنب مزيد من التصعيد منذ أحداث 7 أكتوبر، داعيًا جميع الأطراف إلى ضبط النفس لتخفيف حدة التصعيد.

 وأوضح، أن الولايات المتحدة  الأمريكية لا تدعم أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، مؤكدًا أنه يجب ضمان عدم الإضرار بـ1.4 مليون فلسطيني في رفح.

إسرائيل يمكنها تحقيق أهدافها دون اقتحام رفح:

 وتابع: “أننا لا يمكننا دعم عملية عسكرية إسرائيلية كبيرة في رفح الفلسطينية، ونؤمن بإمكان تحقيق إسرائيل أهدافها دون هجوم رفح”.

 وأشار إلى أن الولايات المتحدة تواصل مع شركائها العمل على تخفيف التصعيد، مضيفًا أن المحادثات بشأن رفح الفلسطينية جارية على مستويات رفيعة مع إسرائيل، وملتزمون بمساعدة إسرائيل على الدفاع عن نفسها.

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