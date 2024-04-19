السعودية تعرب عن أسفها لفشل مجلس الأمن في قبول عضوية فلسطين بالأمم المتحدة

أعربت المملكة العربية السعودية عن أسفها لفشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروع قرار بقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، اليوم الجمعة، أن إعاقة قبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة يسهم في تكريس تعنّت الاحتلال الإسرائيلي واستمرار انتهاكاته لقواعد القانون الدولي دون رادع، ولن يقرّب من السلام المنشود.

وجددت مطالبة المملكة باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه وقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيّين في قطاع غزة، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة.

وكانت مصر والأردن أعربوا عن أسفهم لاستخدام الولايات المتحدة الأمريكية للفيتو، ضد قرار حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وفشل مجلس الأمن من إصدار قرار لصالح الدولة الفلسطينية.

بينما رحب الجانب الإسرائيلي بالفيتو الأمريكي ضد قرار قبول العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة.