الأهلي ينعى الفنان صلاح السعدني

نعى الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلى والسادة أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية والقطاعات الرياضية، ببالغ الحزن ‏والأسى، الفنان الكبير صلاح السعدني عضو النادي الذي وافته المنية اليوم .

داعين المولى ــ عز وجل ــ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ‏ويدخله فسيح جناته، وأن يلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان.

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توفي، منذ قليل، الفنان الكبير صلاح السعدني، عن عمر ناهز 81 عامًا.

وقد أعلن ابن أخيه أكرم السعدني خبر الوفاة على صفحته الشخصية بالفيس بوك.

ولم ترد حتى الآن أنباء عن موعد الجنازة والعزاء.. وسنوافيكم بالتفاصيل تباعًا.