قرار جديد ضد مرتضي منصور لاتهامه بسب الخطيب

اجلت محكمة القاهرة الاقتصادية، منذ قليل، دعوى السب والقذف المقامة من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق لجلسة 23 مايو.

يذكر أن محكمة النقض قضت في وقت سابق بتأييد حكم حبس المتهم سنة مع الإيقاف لكبر سنه وتأييد حكم حبسه شهرًا وتم ترحيله لسجن وادي النطرون، حيث قضى العقوبة وتم عزله من رئاسة نادي الزمالك بحكم قضائي.

وتقدم مرتضى بالطعن رقم 18428 لسنة 93 قضائية على حكم حبسه واجب النفاذ، إلا أنه لم يتقدم لتنفيذه حتى الآن، ليوضح مصدر أن رأي نيابة النقض يتضمن سقوط حق مرتضى في الطعن على الحكم حال عدم تسليم نفسه للأمن أو المحكمة في أول جلسة لنظر الطعن.

وفى سياق اخر استمعت محكمة جنح مدينة نصر إلى طلبات دفاع المحامين في أولي جلسات محاكمة حسين الشحات لاعب الأهلي لصفعه محمد الشيبي لاعب بيراميدز خلال المباراة التي جمعت فريقى بيراميذر والأهلى.

وطلب محامي حسين الشحات استدعاء اللاعب محمد قفشة لسماع شهادته في الواقعة.

ويُواجه حسين الشحات لاعب الأهلى اتهامات بالبلطجة والضرب والسبّ والقذف والإهانة والترويع فضلًا عن التهديد بالإيذاء الجسدي وكل ذلك ترتب عليه إيذاء نفسي وجسدي عقب نشر فيديوهات بشأن واقعة الصفع على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.

وورد بتحريات الشرطة أنه في 23 يوليو الماضى بـ استاد الدفاع الجوى في القاهرة أثناء إقامة مباراة لكرة القدم جمعت فريقى بيراميذر والأهلى في بطولة الدورى الممتاز اعتدى حسين الشحات على اللاعب محمد الشيبى وشتمه بالأم أمام ملايين المشاهدين.

وفى بلاغ «الشيبي»، اتهم حسين الشحات، لاعب الأهلى، بالبلطجة والضرب والسبّ والقذف والإهانة والترويع، فضلًا عن التهديد بالإيذاء الجسدي، وكل ذلك ترتب عليه إيذاء نفسي وجسدي عقب نشر فيديوهات بشأن واقعة الصفع على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.

وفي وقت سابق قال محامى الشيبى إن الواقعة لا تخص سوى موكله، وليس لـ«بيراميدز» علاقة بها، موضحًا أنه حين أصدر الشحات بيانًا للاعتذار عما بدر منه تجاه موكلى وجهه إلى جماهير النادى الأهلى والمغاربة من دون ذكر اسم المعتدى عليه، وبالتالى فهو لم يعتذر له.

وقال اللاعب حسين الشحات خلال التحقيقات، إن المشادة الكلامية بينه وبين اللاعب محمد الشيبي وقعت خلال مباراة النادي الأهلي ونادي بيراميدز خلال الموسم الماضي ومر عليها عام، وأنه لم يقم خلال المشادة بـ «سب الدين» للاعب «الشيبي»، كما أنه تصالح معه.

وقرر اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي أمام النيابة، خلال الاستماع لأقواله أنه عقب انتهاء المباراة ذهب إلى اللاعب محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز في غرفة تغيير الملابس وتصالح معه، وتم تصوير التصالح من خلال مقطع فيديو وكان هناك شهود على التصالح ومن بينهم هاني سعيد.

في المقابل، قال محامي لاعب الأهلى، إنه بصدد التقدم بتظلم أمام محكمة استئناف القاهرة، بعد قرار إحالة الشحات للمحاكمة، وأن موكله لم يعلن بالقرار سوى بعد نشره على المواقع الإخبارية ولسان محامى الشيبى.