باحث: الهجوم الإسرائيلي على إيران كانت تعلمه طهران منذ أيام (فيديو)

أكد محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، أن إسرائيل نسقت مع واشنطن قبل هجومها على إيران مثلما نسقت طهران مع أمريكا قبل هجومها الذي استهدف تل أبيب.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن الجانب الإيراني لديه معلومات متداولة منذ أيام بشأن الهجوم الإسرائيلي، ويوم أمس كان هناك نوع من هذه المعلومات بشكل مكثف، وهذا الأمر يأتي في إطار حرص الولايات المتحدة على إعطاء فرصة لإيران أو إسرائيل لتنفيذ عمليات محدودة تحفظ ماء الوجه.

وتابع: "هذا الأمر يضمن من جانب آخر الهدف الأهم بالنسبة لواشنطن متمثلًا في عدم الانجراف وراء الحرب المفتوحة أو التصعيد الكبير الذي سيحمل تداعيات كارثية على المنطقة والولايات المتحدة نفسها".

زأوضح أن خطورة هذا النهج حتى وإن كان هناك تنسيق مع الولايات المتحدة أو تنسيق مباشر مع طرفي التصعيد، لافتا إلى أن هذا التنسيق غير مأمون العواقب والتداعيات.

وذكر أن رد الفعل الإيراني أو الإسرائيلي سواء من خلال الوكلاء أو الاستهداف المباشر، هو في النهاية غير مضمون العواقب، ربما تنجرف المنطقة في أي لحظة من اللحظات لسيناريو الحرب الإقليمية أو الحرب المفتوحة بين الجانبين.

هجوم إسرائيل على إيران

وسمع دوي انفجارات في مدينة أصفهان، وأبلغت مصادر أمنية وحكومية إسرائيلية أن إسرائيل هي من شن الهجوم على إيران اليوم الجمعة، لكنها لن تعلن مسؤوليتها عنه "لأسباب استراتيجية". قالوا: "العين بالعين والسن بالسن. لقد ردت إسرائيل على من هاجمها".

أظهرت التحقيقات الميدانية في مدينة أصفهان أن المنشآت المهمة في هذه المحافظة، وخاصة المنشآت النووية، تتمتع بأمن تام ولم يتم الإبلاغ عن أي حوادث فيها.