لاعب يد الأهلي: تعاهدنا على إسعاد الجماهير بالسوبر والتأهل لكأس العالم

قال أبو الفتوح أحمد حماصة، لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي إن الفريق استحق التتويج بالسوبر الإفريقي على حساب الزمالك، مؤكدا أن الجميع تعاهد على إسعاد الجماهير بتحقيق اللقب والتأهل لكأس العالم للأندية.

وقال حماصة: "تحدثنا كلاعبين قبل مباراة الزمالك وتعاهدنا على الظهور بشخصية الأهلي، وأن ‏يكون التركيز داخل المباراة فقط وتنفيذ تعليمات ‏الجهاز الفني".‏

وتابع حماصة: "حققت السوبر الأفريقي الثاني مع النادي الأهلي، ورابع بطولة إفريقية بشكل عام بالقميص الأحمر، ولكن هذه البطولة تعد الأهم لي في مسيرتي".

واختتم حماصة تصريحاته بتوجيه الشكر إلى زملائه اللاعبين وتهنئة الجماهير على التتويج المستحق ‏باللقب والتأهل لكأس العالم للأندية.

يد الأهلي راحة من التدريبات اليوم بعد التتويج بالسوبر الإفريقي

حصل الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي على راحة سلبية اليوم الأربعاء، وذلك عقب الفوز على الزمالك بالجزائر أمس بنتيجة 23-21 والتتويج بلقب السوبر الإفريقي.

وقرر ديفيد ديفيز المدير الفني، منح الفريق راحة من التدريبات بعد ان حسم الفريق لقب السوبر الأفريقي، قبل العودة سريعًا لاستئناف التدريبات استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الكؤوس الأفريقية بالجزائر.

ونجح رجال يد الأهلي في التتويج بلقب السوبر الأفريقي للمرة الـ4 في تاريخ النادي والتأهل لكأس العالم للأندية، بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية بنتيجة 23-21، والتي اقيمت أمس بصالة ميلود هدفي بمدينة وهران الجزائرية.

أقيمت المباراة على صالة ميلود هيدفي، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين، قبل أن يحسمها «رجال يد الأهلي» لصالحهم بنتيجة 23-21.

جاءت المباراة قوية وقدم خلالها رجال يد الأهلي عرضًا مميزًا، بفضل الدفاع المحكم والهجوم السريع والتصويب، فيما أدار ديفيد ديفيز المدير الفني اللقاء خططيًّا بصورة مميزة.

ويضم فريق رجال يد الأهلي كلا من: عبد الرحمن حميد - عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن علي فيصل - إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني فوكس - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد كاستيلو - عمر سامي - أحمد هشام سيسا - عبد العزيز إيهاب زيزو - أبو الفتوح أحمد حماصة.

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