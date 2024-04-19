فتح باب التدريب الصيفي في مركز بحوث الفلزات لطلاب العلوم والهندسة

أعلن مركز بحوث وتطوير الفلزات بدء قبول طلبات التدريب الصيفى لطلبة كليات العلوم والهندسة بالجامعات المصرية والمعاهد الخاصة.

يستمر مركز بحوث وتطوير الفلزات في استقبال الطلبات حتى نهاية العام الدراسي أو اكتمال العدد المطلوب.

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توفير التدريب العملي لطلاب الجامعات وبخاصة الكليات والمعاهد العملية.

ووجه وزير التعليم العالي بتكثيف الاهتمام بإعداد الطلاب وتأهيلهم للتعامل مع مستجدات العصر بفاعلية ومواكبة احتياجات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولي.

تخصصات تدريب مركز بحوث وتطوير الفلزات

وأوضح الدكتور إبراهيم غياض القائم بأعمال رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات، أن التدريب يشمل طلاب كليات العلوم فى تخصصات (كيمياء، وكيمياء خاص، وكيمياء تطبيقية، وكمياء منفردة، وكيمياء حيوي).

ويشمل التدريب الصيفي في مركز بحوث وتطوير الفلزات تخصصات (فيزياء، وفيزياء خاص، وفيزياء حيوي، وفيزياء ومواد، وجيولوجيا علوم الأرض "قسم المعادن التطبيقية").

ويستقبل مركز بحوث وتطوير الفلزات طلبات التدريب لطلاب كليات الهندسة من الأقسام الآتية (هندسة فلزات، وهندسة كيميائية، وهندسة ميكانيكية، وهندسة التعدين والبترول).

وأضاف القائم بأعمال رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات أن التدريب سيكون لمدة أسبوعين، ويتم من خلال مركز التدريب التابع للمركز فى جميع الأقسام العلمية.

ولفت القائم بأعمال رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات إلى أن التدريب يتضمن تدريبًا عمليًا على الأجهزة والمعدات داخل المعامل التابعة للمعاهد التكنولوجية الأربعة التابعة للمركز وهي (معهد تكنولوجيا الخامات، معهد تكنولوجيا الفلزات، معهد تكنولوجيا التصنيع، معهد المواد المتقدمة)، بالإضافة إلى التدريب النظري لمحاضرين متخصصين من المركز.

ولفت القائم بأعمال رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات إلى أنه يمكن للطلاب الراغبين في الاشتراك بالدورات التدريبية التي يقدمها المركز تقديم طلبات التدريب بمركز التدريب بمقر المركز في شارع الفلزات، التبين، في حلوان بالقاهرة.

ونوه القائم بأعمال رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات بأن المستندات المطلوبة هي خطاب موجه للمركز من الجامعة التى يدرس بها الطالب، موضحًا به السنة والتخصص للعام الدراسى الحالى.