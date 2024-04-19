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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

اليونسكو تفتح باب التقدم لـ 5 زمالات في مجال علم الآثار

أيمن عاشور وزير التعليم
أيمن عاشور وزير التعليم العالي

أعلنت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بالتعاون مع منظمة اليونسكو، عن فتح باب التقدم لـ 5 زمالات في مجال علم الآثار والحفاظ عليها لعامي 2024-2025. 

وتستهدف زمالات اليونسكو بهدف تعزيز قدرات الموارد البشرية وتعزيز التفاهم والصداقة الدوليين بين الأمم والشعوب. 

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وأكدت منظمة اليونسكو أنه يوجد 16 دولة عضوًا بالمنظمة من بينهم جمهورِية مصر العربية لهم الحق في التقدم لهذا البرنامج، على أن يتم منح المُرشَّحين الخمسة المُختارين الفرصة لإجراء تدريب أثري لمدة 9 أشهر خلال الفترة من الأول من أكتوبر 2024 وحتى 30 يونيو 2025، والذي سيتضمن دورة رئيسية حول: "أساليب جديدة مُتعددة التخصصات في المُمارسة الأثرية" ودورات إضافية وتكميلية مُختارة بكلية الآثار بجامعة آدم ميكيفيتش في بوزنان ببولندا.

شروط التقديم في زمالات اليونسكو

يشترط للتقديم في زمالات اليونسكو أن يكون المرشح حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير ويفضل أن يكون ذلك في مجال علم الآثار أو الحفظ، وأن يتقن القراءة والكتابة باللغة الإنجليزية، وألا يزيد عمره عن 40 عامًا.

وللمزيد من المعلومات عن هذا البرنامج وكيفية التقدم في زمالات اليونسكو يرجى الدخول على الرابط الإلكتروني التالي:
https://www.unesco.org/en/fellowships/poland-archaeology-conservation

على أن يتم إرسال الأوراق المطلوبة على البريد الإلكتروني التالي الخاص باللجنة الوطنية المصرية لليونسكو في موعد غايته 3 مايو 2024 حتى يتسنى للجنة الوطنية اتخاذ اللازم في هذا الشأن. 
[email protected]
[email protected] 

ونبهت منظمة اليونسكو بأنه لن يتم النظر في الترشيحات غير مستوفاة لشروط البرنامج أو التي يتم تقديمها بعد الموعد المحدد.

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