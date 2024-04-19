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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مدرب وداد تلمسان: تعاهدنا على حسم اللقب الإفريقي

راجي مالك المدير
راجي مالك المدير الفني لفريق وداد تلمسان الجزائري

قال راجي مالك المدير الفني لفريق وداد تلمسان الجزائري إن فريقه حقق فوزا مستحقا على نظيره انجز الإيفواري بنتيجة 3-‏‏0، في إطار منافسات دور المجموعات لبطولة أفريقيا التي تقام في ضيافة النادي الأهلي في الفترة من 12 إلى 24أبريل الجاري‎.‎

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وقال مدرب الفريق الجزائري إن الفريق قدم أداء قوياً للغاية خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً أن الجميع تعاهد على الفوز‎.‎
وأضاف: تحدثنا كلاعبين قبل المباراة وتعاهدنا على الظهور بشخصية قوية، وأن ‏يكون التركيز داخل المباراة فقط‎.‎
واختتم تصريحاته مشيداً بالتنظيم والأجواء داخل النادي الأهلي، موجهاً الشكر لجميع المسئولين.‏

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